Αγωγή ένστολων κατά Δημοσίου και Περιφέρειας

Στρατιωτικοί που υπηρετούσαν στην 1η ΤΑΞΑΣ στο Στεφανοβίκειο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023 όποτε οι εγκαταστάσεις πλημμύρισαν και έκτοτε το στρατόπεδο παραμένει ανενεργό, κατέθεσαν αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με δύο ιδιώτες, ζητώντας την αναγνώριση ευθύνης και την καταβολή αποζημιώσεις για ζημιές και ηθική βλάβη.

Για μήνες ολόκληρους, η 1η ΤΑΞΑΣ στο Στεφανοβίκειο βρέθηκε στο επίκεντρο της εγχώριας αλλά και της διεθνούς επικαιρότητας.

Οι εικόνες από το πλημμυρισμένο στρατόπεδο της 1ης Αεροπορίας Στρατού, με ελικόπτερα βυθισμένα στη λάσπη και στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκτός λειτουργίας, ταξίδεψαν σ’ όλο τον κόσμο και προκάλεσαν εύλογα ερωτήματα για την ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Δεν επρόκειτο για οποιαδήποτε στρατιωτική υποδομή. Η 1Η ΤΑΞΑΣ στο Στεφανοβίκειο αποτελούσε την έδρα της Αεροπορίας Στρατού και, ταυτόχρονα, κόμβο στέγασης και φιλοξενίας αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο πλαίσιο της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας.

Σήμερα, 28 μήνες μετά την καταστροφή που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel», η υπόθεση μεταφέρεται από το πεδίο της δημόσιας συζήτησης στις αίθουσες της Δικαιοσύνης.

Στην αγωγή που έχει στη διάθεσή του ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, περιγράφεται ένα πλέγμα πράξεων και παραλείψεων που, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, οδήγησε όχι μόνο σε υλικές καταστροφές, αλλά και σε σοβαρή έκθεση της ζωής και της ασφάλειάς τους.

Πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγόντων είναι ο δικηγόρος Βόλου Σωκράτης Κόκκαλης, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Δεν έγινε σωστή εκτίμηση κινδύνου

Στο επίκεντρο της αγωγής βρίσκεται ο πλημμυρισμός του στρατοπέδου «Υπολοχαγού (ΠΒ) Περισσάκη Γεωργίου» στο Στεφανοβίκειο, ενός στρατοπέδου που –όπως επισημαίνεται– δεν είχε μόνο τοπική, αλλά και ευρύτερη γεωπολιτική σημασία. Πρόκειται για εγκατάσταση που φιλοξενούσε την Αεροπορία Στρατού και ταυτόχρονα αμερικανικές δυνάμεις, στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πλήρης εκκένωση και αδρανοποίησή του μετά τις πλημμύρες αποτέλεσε γεγονός με σαφή πολιτικό και επιχειρησιακό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου «δεν εκτίμησαν, ως όφειλαν, τον κίνδυνο από την έκθεση σε βλαπτικούς φυσικούς παράγοντες, όπως είναι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ικανές να οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα».

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα ήταν γνωστά στις αρμόδιες αρχές ήδη από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου 2023 και, σε κάθε περίπτωση, «σίγουρα γνωστά από την προηγούμενη ημέρα, ήτοι την 4η-09-2023», βάσει δελτίων και ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας.

Παρά τις προειδοποιήσεις αυτές, όπως σημειώνουν, δεν ανακλήθηκαν οι διατεταγμένες υπηρεσίες της 5ης Σεπτεμβρίου.

Κανένα σχέδιο διαφυγής

Στο δικόγραφο περιγράφεται η πλήρης απουσία σχεδίου εκκένωσης του στρατοπέδου.

Οι ενάγοντες τονίζουν πως αντί να ανακληθούν οι διατεταγμένες υπηρεσίες της 5ης Σεπτεμβρίου, «μας δόθηκε εντολή να μεταβούμε στο στρατόπεδο εν μέσω ακραίας κακοκαιρίας και καταρρακτώδους βροχής», χωρίς να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ζωής και της σωματικής τους ακεραιότητας.

Οι τρεις εκ των εναγόντων κλήθηκαν να παρουσιαστούν από τις πρωινές ώρες, ενώ ο τέταρτος έλαβε εντολή να μεταβεί στο στρατόπεδο αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι οι στρατιωτικοί, λόγω της υπηρεσιακής τους θέσης, «δεν είχαμε την ευχέρεια άρνησης εκτέλεσης της διαταγής, καθώς κάτι τέτοιο θα συνιστούσε ανυπακοή σε εντολές ανωτέρων, με όλες τις περαιτέρω πειθαρχικές συνέπειες». Όπως επισημαίνεται, οι διαταγές εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της στρατιωτικής ιεραρχίας και της διατεταγμένης υπηρεσίας.

Στο δικόγραφο γίνεται ακόμη εκτενής αναφορά και στην έλλειψη σχεδίου διάσωσης και εκκένωσης του στρατοπέδου. Οι ενάγοντες επικαλούνται παραβίαση του άρθρου 30 του Ν. 3850/2010, υποστηρίζοντας ότι «δεν είχε καταρτιστεί σχέδιο διάσωσης και διαφυγής των εργαζομένων σε περίπτωση πλημμύρας», με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εντός των εγκαταστάσεων για τρεις ημέρες, μαζί με τα οχήματά τους.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τους ίδιους, επιδεινώθηκε δραματικά μετά την αποστολή του μηνύματος «112» στις 10:47 το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου 2023, με το οποίο απαγορευόταν η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Όπως αναφέρουν, «παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας και ενώ το στρατόπεδο είχε ήδη αρχίσει να κατακλύζεται από μεγάλους όγκους υδάτων, τα αρμόδια όργανα παρέλειψαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη εκκένωση των χώρων».

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην αγωγή, ο τέταρτος εκ των εναγόντων «διατάχθηκε να μεταβεί στο στρατόπεδο το βράδυ της 5ης-09-2023, ενώ ίσχυε απαγόρευση κυκλοφορίας και είχαν ήδη εκδηλωθεί πλημμυρικά φαινόμενα», γεγονός που οδήγησε στον εγκλωβισμό και τη βύθιση των ΙΧΕ οχημάτων κάτω από τόνους νερού και λάσπης.

Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνεται και όχημα συνιδιοκτησίας του πέμπτου και της έκτης εκ των εναγόντων, το οποίο είχε σταθμευθεί στο στρατόπεδο από τις 31 Αυγούστου 2023, καθώς ο υιός τους συμμετείχε σε διεθνή άσκηση στην Αίγυπτο. Όπως αναφέρεται, το όχημα «παρέμενε εγκλωβισμένο και βυθισμένο εντός του πλημμυρισμένου στρατοπέδου από τις 5 Σεπτεμβρίου και εντεύθεν».

Τέλος, καταλήγοντας οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι πράξεις και παραλείψεις των αρμόδιων οργάνων «τελούν σε άμεση αιτιώδη συνάφεια με τις επελθούσες ζημίες», θεμελιώνοντας ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου βάσει των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.

Παράλληλα, αποδίδουν ευθύνες και για τη μη εφαρμογή σχεδίων αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κάρλας, η οποία χαρακτηρίζεται ως ζώνη αυξημένης επικινδυνότητας.

Τα ποσά που διεκδικούνται κυμαίνονται από 15.550 έως 17.300 ευρώ για καθέναν από τους τέσσερις πρώτους ενάγοντες, ενώ οι δύο συνιδιοκτήτες οχήματος διεκδικούν συνολικά 18.500 ευρώ. Συνολικά, οι αξιώσεις υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι τόκοι και τα δικαστικά έξοδα.

Κλειστά χαρτιά κρατά το ΥΕΘΑ

Το στρατόπεδο «Υπολοχαγού (ΠΒ) Περισσάκη Γεωργίου», πάλαι πότε έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ. έχει πλέον εκκενωθεί και παραμένει ανενεργό, μετά τις εκτεταμένες ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel». Το πώς θα αξιοποιηθεί και σε ποια κατεύθυνση παραμένει ζητούμενο. Η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της.

Η 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) πάντως μετά τις εκτεταμένες πλημμύρες του 2023 που κατέστρεψαν τη βάση στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, έχει μετασταθμεύσει προσωρινά και η διοίκηση/επιτελείο της μεταφέρθηκε στον Τύρναβο, στην 110 Πτέρυγα Μάχης (110 ΠΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα ελικόπτερα (Apache, NH-90, Huey) είχαν μεταφερθεί εσπευσμένα στη Λάρισα (110 ΠΜ), ενώ επιχειρησιακά στοιχεία της ΤΑΞΑΣ χρησιμοποιούν και άλλες βάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Χρυσούπολης Καβάλας (όπου εδρεύει Αεροπορικό Απόσπασμα της Πολεμικής Αεροπορίας).

