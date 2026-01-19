Έγκλημα με θύμα έναν βαρυποινίτη

Νεκρός βρέθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα βαρυποινίτης στην Γ’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Τον βρήκαν με θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι

Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις από συγκρατούμενους, φέρεται να πρόκειται για συμβόλαιο που σφραγίστηκε στις φυλακές.

Διαβάστε επίσης

Το θύμα ήταν Αλβανός ισοβίτης. Είχε διαπράξει ανθρωποκτονία το 2002, δραπέτευσε στην Αλβανία, επέστρεψε στην Ελλάδα και τον έπιασαν. Από τότε ήταν φυλακή.

Σύμφωνα με το ertnews.gr αναζητούνταν και από τις αλβανικές αρχές γιατί όταν ήταν στην Αλβανία είχε διαπράξει άλλες δύο δολοφονίες.

Ο δράστης είναι Έλληνας. Τον Αύγουστο του 2025 είχε δολοφονήσει έναν Αλβανό στον Άγιο Παντελεήμονα.