Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Με τη φαρέτρα της Ομοσπονδίας πλήρη θετικών πρωτοβουλιών και πεπραγμένων, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου 2026, το Γενικό Συμβούλιο των 58 Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, στο πλαίσιο του οποίου έλαβε χώρα η τελετή κοπής της βασιλόπιτας, καθώς και μια ιδιαίτερου επιπέδου επιστημονική Ημερίδα για την καταπολέμηση της «εκδικητικής πορνογραφίας» - πρωτοβουλία της Γραμματείας Γυναικών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Δικαιωμάτων Ισότητας και Παιδικής Προστασίας.

Στην κοπή της βασιλόπιτας, την οποία ευλόγησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμανδρίτης κ. Αλέξιος ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ, παρέστησαν:

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ο Αν. Γραμματέας Τομέα Προστασίας του Πολίτη κ. Αθανάσιος ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκο ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, ο κ. Βασίλειος ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Βουλευτής Αθηνών, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκο ΒΕΛΟΠΟΥΛΟ, ο κ. Νικόλαος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εκπρόσωπος του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Αθανάσιου ΠΛΕΥΡΗ, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος ΜΑΛΛΙΟΣ, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Παναγιώτης ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ, ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/σης Επιτελικού Συντονισμού Υποστράτηγος κ. Ιωάννης ΣΚΟΥΡΑΣ, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Αθανάσιος ΚΑΜΠΡΑΣ, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), Υποστράτηγος κ. Φώτης ΝΤΟΥΙΤΣΗΣ, ο Πρόεδρος του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Υποστράτηγος κ. Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής Υποστράτηγος κ. Γεώργιος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Υποστράτηγος κ. Σπυρίδων ΛΑΣΚΟΣ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων Υποστράτηγος κ. Ιωάννης ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ένστολου Προσωπικού Ταξίαρχος κ. Δημήτριος ΠΟΛΥΖΟΣ, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής Ταξίαρχος κα Ζαμπία ΓΥΠΑΡΗ, ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/σης Ασφάλειας και Αστυνόμευσης Ταξίαρχος κ. Ελευθέριος ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Γεώργιος ΖΑΧΑΡΗΣ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Ταξίαρχος κ. Μιλτιάδης ΣΙΑΦΗΣ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών Ταξίαρχος κ. Νικόλαος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής Ταξίαρχος κ. Ιωάννης ΓΟΥΣΙΑΣ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής Ταξίαρχος κ. Κων/νος ΜΠΑΡΛΑΣ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος κ. Σωτήριος ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗΣ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής Ταξίαρχος κ. Διογένης ΣΑΡΡΗΣ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής Ταξίαρχος κ. Ιωάννης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ. Νικόλαος ΛΑΥΡΑΝΟΣ, ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Κωνσταντίνος ΤΣΙΓΚΑΣ, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ κ. Παναγιώτης ΤΣΙΑΝΟΣ, ο Πρόεδρος της ΠΕΑΛΣ κ. Γρηγόρης ΓΡΑΒΑΝΗΣ, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ κ. Δημήτριος ΡΩΤΑΣ και ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ κ. Βασίλειος ΛΑΜΠΡΟΥ, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΑ κ. Δημήτριος ΜΠΕΤΤΑΣ, ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της ΙΡΑ κ. Βλάσιος ΒΑΛΑΤΣΟΣ, ο τ. Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της ΙΡΑ κ. Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, εκπροσωπώντας το Δ.Σ. του ΠΟΚΕΑ, εκπρόσωποι Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και άλλοι.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους της Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, τόνισε ότι όχι μόνο τιμούν με την παρουσία τους το ρόλο και την προσφορά του συνδικαλιστικού μας κινήματος, αλλά επιβεβαιώνουν και τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Η Ομοσπονδία με την έναρξη του νέου έτους αφήνει πίσω της το 2024 και το 2025, δυο αγωνιστικές χρονιές «ορόσημο» που σημαδεύτηκαν από μεγάλες κατακτήσεις. Οι επικίνδυνες επιθέσεις με θανάτους και τραυματισμούς συναδέλφων μας από χούλιγκανς των γηπέδων και τους συνήθεις υπόπτους, ιδίως δε μετά την άνανδρη δολοφονία του αείμνηστου Γιώργου ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ, το 2023, λειτούργησε ως καταλύτης στην αποδοχή και από την Κυβέρνηση της θεσμοθέτησης της επικινδυνότητας του λειτουργήματός μας, και στη συνέχεια για την αύξηση των μισθολογικών αποδοχών και επιδομάτων, αλλά και για μια σειρά αιτημάτων. Επέστησε δε την προσοχή της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας στο γεγονός ότι, ενώ ο αστυνομικός επιτελεί λειτούργημα, αφιερώνοντας συχνά πολύ περισσότερο χρόνο στην υπηρεσία από ό,τι στην οικογένειά του, το κράτος τον αντιμετωπίζει στεγνά ως «εργαζόμενο», χωρίς να εκδηλώνει εμπράκτως τον αναγκαίο σεβασμό και να παρέχει τη στήριξη που απαιτείται, ώστε να μη νιώθει επαίτης. Αναφέρθηκε δε σε βασικά ζητήματα του τρέχοντος διεκδικητικού μας πλαισίου που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (αποσπάσεις, μεταθέσεις, «παραμεθόριο», επίδομα διοίκησης, ΕΚΑΜ, αύξηση αποζημίωσης για 5νθημα, νυχτερινά κ.λπ.), ξεχωρίζοντας ειδικά το θέμα της επαρκούς και διαρκούς εκπαίδευσης με την επισήμανση ότι «ελλιπής εκπαίδευση, σημαίνει ελλιπής ασφάλεια του πολίτη».

Στους σύντομους χαιρετισμούς τους, τόσο ο κ. Υπουργός, όσο και ο κ. Αρχηγός, ευχαρίστησαν την Ομοσπονδία για την εποικοδομητική συνεργασία, η οποία όπως τόνισαν, συμβάλλει τόσο στην αποτελεσματικότερη απόδοση της Ελληνικής Αστυνομίας έτσι ώστε να απαντά με θετικό πρόσημο στις νέες κοινωνικές προκλήσεις (κοινωνική αστυνόμευση, διάπλαση κοινωνικής συνείδησης κ.λπ.) όσο και στην επίλυση των υπηρεσιακών και εργασιακών προβλημάτων του προσωπικού. Υποσχέθηκαν δε να δουν θετικά και στο πλαίσιο του εφικτού τα αιτήματά μας, όπως είναι και το ζήτημα για την ενίσχυση της επαρχίας με τις μεταθέσεις, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Μάλιστα ο κ. Υπουργός, ομολόγησε ότι ορισμένα επιτεύγματα, όπως η θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας, η ενίσχυση του ΤΑΠΑΣΑ από τις παραβάσεις του ΚΟΚ και άλλα, οφείλονται στην επιμονή του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται υψηλές προσδοκίες και πράγματα που έμοιαζαν απίστευτα. Προέτρεψε δε το σώμα, βλέποντας την μικρή συμμετοχή γυναικών, να λάβει υπόψη του ότι το 30% του αστυνομικού προσωπικού είναι γυναίκες και αναλογικά δικαιούνται μεγαλύτερης εκπροσώπησης και στα συλλογικά μας όργανα, όπως ήδη συμβαίνει σε υπηρεσιακό επίπεδο.

Η κοπή της πίτας ολοκληρώθηκε με τις ευχές όλων, ενώ το φλουρί έτυχε στο συνάδελφο Δημήτρη ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ - Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστ/κών ΒΑ/Α και Αντιπρόσωπο της ΠΟΑΣΥ, ο οποίος το αφιέρωσε σε όλους τους συναδέλφους που εκπροσωπούμε, σε κάθε υπηρεσία και σε κάθε πόστο, δίνοντας όλοι ανεξαιρέτως έναν διαρκή, δύσκολο και επικίνδυνο αγώνα.

Καλωσορίζοντας, επίσης, τους εκπροσώπους των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ (και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τέλη του νέου έτους κλείνει ο υπηρεσιακός κύκλος ενώ το εκλογικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αρχές του 2027), προέβη σε χρήσιμες παρατηρήσεις τόσο για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας όσο και για την πορεία, συνολικά, του συνδικαλιστικού μας κινήματος, με βάση την μακρόχρονη εμπειρία του στη διοίκηση της ΠΟΑΣΥ, καθώς και ως Πρόεδρος, νωρίτερα, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας.

Αν και ο εκτενής θετικός απολογισμός θα παρουσιαστεί στο επικείμενο 36ο τακτικό συνέδριο τον προσεχή Μάρτιο, τόνισε με έμφαση ότι πρέπει να διαφυλαχτεί ως κόρη οφθαλμού η εν τοις πράγμασι ενότητα τόσο στην κορυφή όσο και στη βάση, ως αξιακή αρχή και κινητήρια δύναμη του συνδικαλιστικού μας κινήματος, διότι εκείνοι που χαίρονται από την εσωστρέφεια και τις στείρες αντιπαραθέσεις ή αντιδικίες, δεν είναι οι συνάδελφοί μας, αλλά η εκάστοτε εξουσία. Η ανανέωση στη διοίκηση, άλλωστε, λειτουργεί αναζωογονητικά αν και η ζύμωση για την επίτευξή της, πρέπει να συνοδεύεται με τη διατύπωση αντίθετων απόψεων, προτάσεων και θέσεων, ως αναγκαία παραγωγική διαδικασία για όλους, εντός του πλαισίου αρχών της Ομοσπονδίας, μη λησμονώντας ότι η υπηρέτηση του συνδικαλιστικού συμφέροντος είναι άκρως απαιτητική διαδικασία που απορροφά ατελείωτες ώρες προσωπικής και οικογενειακής ζωής.

Κάλεσε δε τους πάντες, να πορευτούν προσηλωμένοι στην επίλυση των προβλημάτων των συναδέλφων συμμετέχοντας ενεργά τόσο στην καθημερινή δράση όσο και στις κινητοποιήσεις, όποτε εξαγγέλλονται και όπως επιτάσσει η υγιής συνδικαλιστική λειτουργία, ώστε η διοίκηση της ΠΟΑΣΥ να συνεχίσει να λειτουργεί όπως της αξίζει, χωρίς να απαξιώνεται και κυρίως μη διαψεύδοντας τις προσδοκίες των αστυνομικών και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών που είναι και η δύναμή της.

Αυτό καταδεικνύεται εξάλλου και από την ουσιαστική καταγραφή των προβλημάτων που μεταφέρονται στα Γενικά Συμβούλια αδιαμεσολάβητα από τους εκπροσώπους των Ενώσεων, ενισχύοντας το διεκδικητικό μας πλαίσιο και τη δυναμική του αγώνα μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, τέλος, ζήτησε την προσοχή όλων για τα ανοικτά παλιά και νέα μέτωπα, ιδίως δε και ενόψει των εθνικών βουλευτικών εκλογών, όσον αφορά στις πολιτικές για τα μισθολογικά και βαθμολογικά ζητήματα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, την προστασία του εργασιακού καθεστώτος στην Ελληνική Αστυνομία με την καθιέρωση κάρτας εργασίας για να μπει φραγμός στην εκμετάλλευση της απλήρωτης υπερεργασίας, την αναθεώρηση του πλαισίου αποσπάσεων, την αναδιοργάνωση των οργανικών θέσεων και άλλα.

Λαμβάνοντας το λόγο, οι Πρόεδροι των Ενώσεων στάθηκαν ιδιαίτερα στη σημασία της ουσιαστικής και όχι της κατ’ επίφαση ενότητας και στην επίλυση των όποιων οργανωτικών και μη προβλημάτων με συναδελφική αλληλεγγύη και στο ότι η προσοχή όλων πρέπει να είναι διαρκώς στραμμένη στα καυτά υπηρεσιακά, εργασιακά, οικονομικά και προσωπικά προβλήματα εκείνων που εκπροσωπούμε.

Έτσι, για άλλη μια φορά αναδείχθηκαν τα τρέχοντα προβλήματα που μας απασχολούν και που πιέζουμε την ηγεσία να αντιμετωπίσει, όπως:

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και του πληθωρισμού που ροκανίζουν τις μισθολογικές αυξήσεις κάθε μήνα, η συνεχιζόμενη ζοφερή υποστελέχωση αστυνομικών διευθύνσεων και υπηρεσιών ακόμα και σε ευαίσθητες γεωγραφικά περιοχές, η ηλικιακή γήρανση σε πολλές υπηρεσίες, η συνεχιζόμενη τακτική των προσλήψεων προσωπικού εκτός του θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της εκπαίδευσης, την υπονόμευση του συστήματος αντικειμενικών μεταθέσεων και πολλές άλλες παρενέργειες, η τοποθέτηση νεοεξερχομένων αστυφυλάκων και στην επαρχία, η έλλειψη ανακριτικών υπαλλήλων, η δημιουργία οργανικών θέσεων για τη λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας, η ανάληψη καθηκόντων από τους Δικαστικούς Αστυνομικούς, τα οξυμένα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών, η αναγκαιότητα επέκτασης του επιδόματος παραμεθορίου, η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων (έκθεση σε κίνδυνο διμοιριών λόγω ελλειμματικής σύνθεσης, ωράριο, ρεπό, αναγκαστικές αποσπάσεις - αλλοπρόσαλλες μετακινήσεις με έξοδα δημοσίου κλπ), η ατιμωρησία των αυθαιρεσιών της διοίκησης, οι ελλιπείς υποδομές, η διαχείριση των κρατουμένων, η απαράδεκτη διαδικασία των ακούσιων νοσηλειών, η μη εξαίρεση από τα στεγαστικά προγράμματα, η απαλλαγή από πάρεργα (π.χ. ηχομετρήσεις), η μη χορήγηση ατομικών ειδών (στολές) κ.λπ.

Τέλος, ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ενημέρωσε το σώμα για τις ανοικτές δικαστικές υποθέσεις που μας απασχολούν, όπως η δίκη των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Γιώργου ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ, οι μισθολογικές διεκδικήσεις, η αποζημίωση των εξόδων διανυκτέρευσης (104 ευρώ), η διεκδίκηση των δώρων, η τροποποίηση του Π.Δ. που δεν επιτρέπει την ανάληψη καθηκόντων Αξιωματικού Υπηρεσίας από προερχομένους του ΤΕΜΑ (π.δ.34/24), οι συνδικαλιστικές διώξεις, το δικαίωμα αδείας ανατροφής τέκνων κ.λπ.

Ευχόμαστε το 2026 να πορευτούμε όλες και όλοι υγιείς και δυνατοί με ενότητα και σοβαρότητα, τα μόνα όπλα που θα διασφαλίσουν την κατάκτηση νέων θετικών μέτρων για μας, για τις οικογένειές μας και για το θεσμό που υπηρετούμε, προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος