«Ζητώ συγγνώμη, το παιδί μου θα πληρώσει», λέει η μάνα του 16χρονου που συνελήφθη και αντιμετωπίζει σοβαρή κατηγορία

Συγγνώμη από την οικογένεια του 17χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από τον ξυλοδαρμό που δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης Σερρών, ζήτησε η μητέρα του 16χρονου ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του.

«Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί. Συγγνώμη και πάλι από τους γονείς» ανέφερε η μητέρα του 16χρονου, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

«Ξέρω ότι είναι πολύ λίγο (σ.σ. η συγγνώμη), ότι δεν αρκεί. Ξέρω τον θυμό τους και τους δικαιολογώ ό,τι και να πουν. Ζητώ συγγνώμη. Ο γιος μου το έμαθε και το έχει μετανιώσει, είμαι συγκλονισμένη» συμπλήρωσε.

Η μητέρα του 16χρονου ανέφερε, επίσης, ότι θα προτιμούσε να δικαστεί η ίδια παρά το παιδί της, «γιατί ίσως να έπρεπε να έχω βάλει παραπάνω όρια» όπως είπε.

Σχετικά με το περιστατικό, επεσήμανε ότι «ο γιος μου μού είχε πει ότι μάλωσαν, αλλά δε μού είχε πει για το πόσο χτυπήθηκαν. Μου είπε για κάνα δυο μπάτσες. Όλα αυτά μού είπε ότι έγιναν για μια κοπέλα. Ο άλλος είπε στην κοπέλα, αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει μαζί του και έτσι έγινε η φασαρία. Τώρα έμαθα ότι η ιατροδικαστική δείχνει περισσότερα χτυπήματα και νιώθω ακόμη χειρότερα και απαίσια» κατέληξε.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Στο μεταξύ, σοκάρουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από τον 16χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, το θύμα έφερε βαρύτατες κακώσεις σε όλο του το σώμα και στο κεφάλι, ενώ από τα χτυπήματα υπέστη και ρήξη εσωτερικών οργάνων.

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε με γροθιές αλλά και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα του 17χρονου.

Τα ιατροδικαστικά δεδομένα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς του 16χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος προανακριτικά παραδέχθηκε ότι χτύπησε το θύμα, ωστόσο υποστήριξε ότι του κατάφερε μόνο ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Πηγή: taxydromos.gr