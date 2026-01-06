Γιατί οι αστυνομικοί στο Βέλγιο αρνήθηκαν να φορέσουν τις νέες αστυνομικές στολές;

Οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να αναστείλουν την εφαρμογή των νέων στολών της αστυνομίας, έπειτα από αντιδράσεις που υποστήριζαν ότι ο σχεδιασμός τους παραβιάζει τη γλωσσική ισορροπία της χώρας.

Οι νέες στολές, που είχαν παρουσιαστεί ως μέρος ενός σχεδίου εκσυγχρονισμού μετά από περισσότερα από 25 χρόνια, ήταν σκούρου μπλε χρώματος με κίτρινες λεπτομέρειες και έφεραν μόνο τη λέξη «politie» στα φλαμανδικά, χωρίς τη γαλλική εκδοχή «police».

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κυρίως στις γαλλόφωνες περιοχές, με ορισμένους αστυνομικούς να αρνούνται να τις φορέσουν, θεωρώντας ότι δεν τηρείται η νομοθεσία περί γλωσσών.

Παράλληλα, εκφράστηκαν ενστάσεις ότι ο χρωματικός συνδυασμός παραπέμπει υπερβολικά στη Φλάνδρα και όχι σε μια ουδέτερη, εθνική αστυνομική ταυτότητα.

Το σχέδιο αφορούσε περίπου 45.000 αστυνομικούς και επρόκειτο να εφαρμοστεί πλήρως έως το 2026, ωστόσο πλέον έχει «παγώσει» μέχρι να γίνουν αλλαγές τόσο στα χρώματα όσο και στη γλωσσική απεικόνιση των στολών.

