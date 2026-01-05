Το νέο καινοτόμο ψηφιακό σύστημα ταυτοποίησης που θα χρησιμοποιήσει η αστυνομία της Αργεντινής

Η κυβέρνηση της επαρχίας Σάντα Φε, στην κεντρική Αργεντινή, ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου ψηφιακού συστήματος που θα επιτρέπει στην αστυνομία να ταυτοποιεί άτομα και οχήματα σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας σημαντικά τη δημόσια ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή.

Το σύστημα θα χρησιμοποιείται από τις αστυνομικές δυνάμεις σε πόλεις όπως η Santa Fe, η Rosario και οι γύρω δήμοι της επαρχίας.

Το νέο εργαλείο ονομάζεται SIPReC (Sistema de Información de Personas, Registros y Capturas) και αντικαθιστά παρωχημένα συστήματα που χρησιμοποιούνταν εδώ και δεκαετίες.

Μέσω του SIPReC, οι αστυνομικοί θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν συλλήψεις, εντάλματα, αγνοούμενα άτομα και καταζητούμενα οχήματα, χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές κατά τη διάρκεια ελέγχων στον δρόμο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ασφάλειας της επαρχίας Σάντα Φε, το νέο σύστημα θα επιταχύνει σημαντικά τους ελέγχους, θα μειώσει τα λάθη και θα επιτρέψει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων κρατικών βάσεων δεδομένων.

Η πλήρης ψηφιοποίηση των αρχείων θα διευκολύνει επίσης την ανάλυση πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η εφαρμογή του SIPReC αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού για την αστυνόμευση στην επαρχία Σάντα Φε και ενισχύοντας την ικανότητα των αρχών να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν την εγκληματικότητα με πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο.