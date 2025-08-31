Yψηλόβαθμος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.: «Είναι μία υπόθεση που αναδύει πολλή βρώμα και δυσωδία, θα βγουν πολλά στο προσκήνιο…» - Εμπλοκή και ένστολων στο κύκλωμα

«Είναι μία υπόθεση που αναδύει πολλή βρώμα και δυσωδία, θα βγουν πολλά στο προσκήνιο…» τόνισε υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ αναφερόμενος στη μεγάλη υπόθεση που «έσκασε» με θεαματικό τρόπο στην Κρήτη και έχει επίκεντρο κυρίως περιοχές του νομού Χανίων.

Τα όσα περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων παραπέμπουν σε μαφιόζικες πρακτικές και σε υπόκοσμο, πάντα σε στενή διασύνδεση, με πρόσωπα …περιωπής. Ναρκω-μπίζνες, όπλα, εκβιασμοί, απειλές, τραμπουκισμοί, βομβιστικές επιθέσεις είχε το …μενού της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ποινικοί, επιχειρηματίες, ένστολοι (ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο Ρέθυμνο και στρατωτικοί) αλλά και άτομα «καμένα» ποινικά που περισσότερο είχαν επιστρατευτεί για να καλύπτουν κάποιες επιμέρους καταστάσεις. Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει πρόσωπο που σήμερα διατηρεί ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar σε τουριστικό θέρετρο των Χανίων, αν και η φήμη του για τη μέχρι τώρα διαδρομή του στη νύχτα, προηγείται. Δίπλα του, οι αρχές, τοποθετούν σε επίπεδο οργάνωσης, και τον αδερφό του.

Ακόμα στους βασικούς συμπεριλαμβάνεται, κατά πληροφορίες, και πρόσωπο που διατηρεί επιχείρηση στο Κολυμπάρι και φέρεται να διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρώτο.

Βασικά στελέχη της οργάνωσης είχαν κάνει, ως φαίνεται, «ρεσάλτο» στον τουρισμό και στην εστίαση, ξέπλεναν χρήμα και έκαναν κυριλέ μπίζνες. Ίσως και «ιερές», αν ληφθούν υπόψη κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι εκμεταλλεύονταν και εκτάσεις της Εκκλησίας.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι πρόσωπα που φέρονται ως βασικοί εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση σχετίζονται με την καταπάτηση και την πώληση 175 στρεμμάτων της Μονής Τζαγκαρόλων σε ξένους επενδυτές, υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονους κλυδωνισμούς στους κόλπους της τοπικής Εκκλησίας και είχε γίνει προσφυγή στη Δικαιοσύνη προκειμένου να υπάρξει εισαγγελική έρευνα σε βάθος.

Ακόμα υπάρχουν επισυνδέσεις, στις οποίες ακούγεται κεντρικό πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης να προωθεί συγκεκριμένο υποψήφιο για τη χηρεύουσα Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Μάλιστα το πρόσωπο προτίμησής του δεν ήταν εγγεγραμμένο, την περίοδο εκείνη, στον κατάλογο των εκλογίμων.

Ως προς τους ένστολους, υποστηρίζεται ότι ο μεν αστυνομικός παρείχε πληροφορίες για ζητήματα που απασχολούσαν τον βασικό εμπλεκόμενο, ενώ ως προς τον ρόλο των στρατιωτικών, φέρονται να έκαναν λαθρεμπόριο καυσίμων, προερχόμενο από τις μονάδες τους!

Η υπόθεση δουλευόταν αρκετό καιρό από τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων και είχαν προηγηθεί αρκετές ειδικές προανακριτικές πράξεις για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε μέσω επισυνδέσεων να τεθούν στο «κάδρο» συγκεκριμένοι ύποπτοι. Η επιχείρηση-μαμούθ με τις 48 συλλήψεις, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί επίσημα από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, φέρεται να σχετίζεται με διάφορες υποθέσεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ωστόσο οι Αρχές τις παρουσίασαν ως μεμονωμένα περιστατικά για να μη προκαλέσουν ζημιά στην κύρια υπόθεση, δεδομένου ότι στόχος και σκοπός ήταν να «ξηλώσουν» το …βασίλειο της εγκληματικής οργάνωσης και έπρεπε να έχουν στη διάθεση τους αδιάσειστα στοιχεία. Ακόμα και τώρα και ενώ έχουν ολοκληρωθεί επί της ουσίας οι έρευνες, από μέρους της ΕΛ.ΑΣ τηρείται επισήμως «σιγή ιχθύος» μέχρι να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις και να ξεκαθαριστεί τι αποδίδεται στον κάθε ένα, ποιος ο ρόλος στην οργάνωση, ποιος ο βαθμός εμπλοκής.

Η παρούσα υπόθεση πάντως φέρεται να σχετίζεται με εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις που αναπόφευκτα υποκίνησαν τις υποψίες των αστυνομικών της Ασφάλειας και έκριναν ότι έπρεπε να ψαχτεί σε βάθος καθώς το υπόβαθρο είναι τεράστιο. Το πρώτο σοβαρό περιστατικό ήταν η πυροδότηση βόμβας έξω από το σπίτι εν ενεργεία αστυνομικού στα Χανιά, τον Ιανουάριο του 2024. Για την υπόθεση αυτή υπήρξαν δύο συλλήψεις, ενώ ακολούθησαν καταδίκες.

Ένα χρόνο μετά, τον Ιανουάριο του 2025, η ΕΛ.ΑΣ βρέθηκε μπροστά σε μία άλλη μεγάλη «έκπληξη»: στην κατοχή 36χρονου που είχε συλληφθεί 24ωρα πριν με όπλα και 1,5 κιλό κοκαϊνη, εντόπισαν αποθήκες με εκρηκτικές ύλες και δύο έτοιμες βόμβες. Από τότε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούσαν ότι υπήρχε διασύνδεση με την υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στον αστυνομικό και έτσι αποφάσισαν να θέσουν τις έρευνες σε άλλη βάση. Αποτέλεσμα αυτής της πολύμηνης έρευνας είναι η επιχείρηση-μαμούθ με τις 48 συλλήψεις.

Υπενθυμίζεται ότι στη 1 το μεσημέρι και αφού είχαν ολοκληρωθεί οι δεκάδες έρευνες παρουσία πολλών δικαστικών λειτουργών, από το γραφείο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας εστάλη η ακόλουθη ενημέρωση: "Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με την συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανιών, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανιών και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών, σε περιοχές του νομού Χανίων και Ρεθύμνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιάσεις κτλ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαϊνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.τ.λ. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση".

