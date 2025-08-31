Διοικητής υπέβαλε την παραίτηση γιατί δέχθηκε επίμονες εξωθεσμικές παρεμβάσεις από ανώτερα κλιμάκια; Βουλευτής θέτει σειρά ερωτημάτων

Ανάρτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ά Αθήνας κ. Αθανάσιου Χαλκιά:

"Παραίτηση - λόγω ευθιξίας - του Διοικητή της Σχολής Αλεξιπτωτιστών εξ 'αιτίας αδόκιμων εξωθεσμικών παρεμβάσεων».

Διαβάστε επίσης

Έως πότε θα έχουμε παρεμβάσεις στο έργο άξιων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων για την ικανοποίηση πολιτικών βυσμάτων;

Κύριοι οι ένοπλες Δυνάμεις και τα στελέχη τους έχουν αποστολή την προστασία από εξωτερικό παράγοντα της πατρίδας μας όπως απορρέει από το Σύνταγμα της χώρας, αφήστε τους λοιπόν να επιτελέσουν το καθήκον τους ως έχουν εκπαιδευτεί και ως γνώστες της δουλειάς τους.

Άλλος ένας σοβαρός αξιωματικός που παραιτήθηκε απο τις παρεμβάσεις σας!!!"

Η ερώτηση του κ. Αθανάσιου Χαλκιά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας: