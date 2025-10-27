Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις -Ελεύθερος ο λογιστής, τι υποστήριξε

Ο Ευρωπαίος ανακριτής διέταξε σήμερα άλλες τρεις προφυλακίσεις κατηγορούμενων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον αριθμό των προφυλακισμένων στους 13, από τους 37 που συνελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Ελεύθερος ο λογιστής

Ο λογιστής, για τον οποίο υπήρξε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, καθώς φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχαν έναν συνεργάτη στο γραφείο, ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης, ο οποίος χθες είχε διακομισθεί στο νοσοκομείο.

«Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δεν θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά» ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τρεις νέες προφυλακίσεις

Το πρωί της Δευτέρας, μετά την πρώτη προφυλάκιση ενός περιστασιακά απασχολούμενου, ο οποίος φέρεται να υπέβαλε ψευδή στοιχεία, το δρόμο για τη φυλακή πήραν ακόμη δύο κατηγορούμενοι.

Ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος, υποστήριξε ότι κατηγορείται αδίκως.

«Άδικα κατηγορούμαι για την υπόθεση αυτή, επειδή δεν έχουν καταφέρει να βρουν τους πραγματικούς υπαίτιους. Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη δίνοντας τους κωδικούς taxisnet, γνωρίζοντας ότι θα υποβάλω αίτηση ως νέος αγρότης. Εκείνος πέρασε στην ιδιοκτησία ψευδώς αγροτεμάχια χωρίς να το γνωρίζω. Μου ανέφεραν ότι όλα είναι νόμιμα» φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του.

Έτερος κατηγορούμενος, που δήλωνε ως κύρια δραστηριότητά του καλλιεργητής βαμβακιού, ενώ εν γνώσει του δηλώνει μη ορθά στοιχεία αναφορικά με αγροτεμάχια που φέρεται να μίσθωνε, ισχυρίστηκε: «Είμαι κατ’ επάγγελμα αγρότης 40 χρόνια στην Πέλλα. Καλλιεργώ 800 στρέμματα και ζούμε από αυτό. Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη στην περιοχή να μου βρει και άλλες εκτάσεις για να αυξήσω την παραγωγή μου, μου παρέδωσε χάρτες, μου υπέδειξε τα αγροτεμάχια, τα καλλιέργησα και κάλυψα όλα τα αγροτικά έξοδα. Έχω παραδώσει όλα τα αγροτικά τιμολόγια εσόδων - εξόδων για την παραγωγή μου ενώπιον του ανακριτή, χωρίς ωστόσο να να αξιολογηθούν».

Για να κλείσει ο κύκλος των απολογιών απομένει η απολογία ενός ακόμη κατηγορουμένου, που βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ανακριτής και εισαγγελέας θα λάβουν εκεί την απολογία του, έτσι ώστε να κλείσει η πρώτη φάση της πολύκροτης υπόθεσης που ταλανίζει το πανελλήνιο.

