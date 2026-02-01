Ατομικό ρεκόρ για την Ντραγκομίροβα, καλή εμφάνιση από Ανδρέογλου

Ελπιδοφόρο ξεκίνημα για την Αναστασία Ντραγκομίροβα και τον Άγγελο-Τζανή Ανδρέογλου στο διεθνές μίτινγκ συνθέτων του Ταλίν στην Εσθονία.

Η 23χρονη Ντραγκομίροβα σημείωσε ατομικό ρεκόρ στο πένταθλο με 4.176 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση. Η πρωταθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ πέτυχε 8.83 στα 60 μ. εμπ., πέρασε το 1,75 μ. στο ύψος, έριξε 15,00 μ. στη σφαιροβολία, κατέγραψε 6,06 μ. στο μήκος και ολοκλήρωσε τα 800 μ. σε 2.38.98. Το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ ήταν 4.081 βαθμοί, από το 2020 σε ηλικία 17 ετών, και η νέα επίδοση την φέρνει στην τέταρτη θέση της ελληνικής ιστορίας στο αγώνισμα.

Διαβάστε επίσης

Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και ο Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου, ο οποίος κατετάγη τέταρτος στο έπταθλο με 5.662 βαθμούς, κοντά στο προσωπικό του ρεκόρ των 5.723. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, βελτίωσε τις επιδόσεις του στα 60 μ. (7,01), στη σφαιροβολία (13,12 μ.) και στο ύψος (1,90 μ.), ενώ σημείωσε 6,93 μ. στο μήκος, 8,17 στα 60 μ. εμπ., 4,76 μ. στο επί κοντώ και 2.44.75 στα 1.000 μ.

Και οι δύο αθλητές προετοιμάζονται για τον επόμενο αγώνα συνθέτων, που θα διεξαχθεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου.