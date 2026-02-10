Υπόθεση κατασκοπείας: Οι απόστρατοι αξιωματικοί και τα «μυστικά»

τοιχεία για δίκτυο ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, που αμέσως μετά την αποστρατεία τους έγιναν στενοί συνομιλητές αξιωματούχων της Κίνας, αποκαλύπτοντάς τους ευαίσθητες πληροφορίες για νατοϊκά όπλα, έχουν στη διάθεσή τους στελέχη από υπηρεσίες πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ και αξιωματούχοι της ΕΥΠ.

Τα σχετικά δεδομένα προέκυψαν από δυτική υπηρεσία πληροφοριών, η οποία είχε συμμετοχή και στην αποκάλυψη της δράσης του σμηνάρχου που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για διαρροή απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών στην Κίνα.

Τα στοιχεία αφορούν ανώτερους αξιωματικούς, αλλά και δύο κορυφαία στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας. Κάποιοι από αυτούς αποστρατεύθηκαν και άλλοι επέλεξαν τον δρόμο της παραίτησης, όλοι τους όμως μετά την αποχώρησή τους από τις Ενοπλες Δυνάμεις φέρεται να απορροφήθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα. Οι πληροφορίες τούς θέλουν να αποχώρησαν από κρίσιμες – μάχιμες μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας όπως, για παράδειγμα, το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, την 114 Πτέρυγα Μάχης αλλά και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Μετά την αφυπηρέτησή τους φέρονται να ταξίδεψαν στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνεργαζόμενοι είτε με κρατικές οντότητες είτε με τον ιδιωτικό τομέα στις δύο αυτές χώρες. Εκεί φέρεται να έχουν συμμετάσχει σε διαλέξεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη συμμετοχή αξιωματούχων από την Κίνα. Μέσω αυτής της διαδικασίας υπάρχουν υπόνοιες ή και συγκεκριμένα στοιχεία για διαρροή προς Κινέζους αξιωματούχους ευαίσθητων, απόρρητων πληροφοριών που αφορούν την άμυνα του ΝΑΤΟ.

Πηγή κοντά στο θέμα που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της δήλωσε στην «Κ» ότι η δυτική υπηρεσία πληροφοριών χτύπησε για πρώτη φορά το καμπανάκι στους Ελληνες αξιωματούχους πριν από περίπου δύο χρόνια. Αναφέρθηκε ακόμα σε περιστατικό που φέρεται να εκτυλίχθηκε σε γειτονική χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας εκείνης της χώρας σταμάτησαν στο αεροδρόμιο Ελληνα απόστρατο της Πολεμικής Αεροπορίας προκειμένου να τον ανακρίνουν ως ύποπτο για διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών της Συμμαχίας.

Εκπτωση ιθαγενείας

Σε ανύποπτο χρόνο, τον περασμένο Δεκέμβριο, συζητήθηκε στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων μια αλλαγή που επρόκειτο να προστεθεί στον Κώδικα Ιθαγένειας από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Σύμφωνα με αυτή τη νέα ρύθμιση, θα μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγενείας όποιος τελεί το αδίκημα του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης μυστικών της πολιτείας ή του άρθρου 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2025, σε συνεδρίαση της επιτροπής, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας ρωτήθηκε από βουλευτές της αντιπολίτευσης για αυτή τη ρύθμιση. «Αφορά Ελληνες πιλότους οι οποίοι παρέχουν τεχνογνωσία σε ξένες δυνάμεις», ανέφερε, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τα πρακτικά.

«Είπε ο κ. υπουργός για κάποιους πιλότους στο εξωτερικό. Εκκρεμεί κάποια δίωξη, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες υποθέσεις, συγκεκριμένα γεγονότα, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. υπουργός και η ρύθμισή του, καταδικάστηκαν κάποιοι για αδικήματα που έχουν περιγραφεί, προδικάζετε την καταδίκη τους; Και γιατί δεν καλύπτονται αυτοί οι άνθρωποι, εάν υπάρχουν αυτές οι υποθέσεις, ήδη από το άρθρο 17 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας, όπως αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια;» ρωτούσε μεταξύ άλλων στις 19 Δεκεμβρίου, σε συνεδρίαση της επιτροπής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Παράλληλα τόνιζε ότι η διατύπωση του άρθρου είχε ευρύ πεδίο εφαρμογής και υπήρχε κίνδυνος να αφορά και τη δημοσιογραφική έρευνα. Την ανάγκη ενημέρωσης της αντιπολίτευσης είχε επισημάνει στην τοποθέτησή του και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. «Εάν ξέρετε κάτι, μοιραστείτε το με τα δεδομένα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας που διέπουν ορισμένα ζητήματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε, σύμφωνα με τα πρακτικά. Επίσης τέθηκε και το ζήτημα της συνταγματικότητας για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε στην επιτροπή της Βουλής και ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας Θανάσης Δαβάκης. Ανέφερε ότι η έκπτωση από την ελληνική ιθαγένεια θα γίνεται «όταν κάποιοι στρατιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι κοινοποιούν διαβαθμισμένες εθνικές και συμμαχικές πληροφορίες, στις οποίες σε κάποια χρονική φάση είχαν πρόσβαση λόγω ιδιότητας και οι οποίες είναι κρίσιμες για την άμυνα και την ασφάλεια».

Γιάννης Σουλιώτης

Γιάννης Παπαδόπουλος

