Ευχαριστήρια επιστολή

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την εταιρεία «ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» για τη χορηγία ύψους 1.000 ευρώ, που προσφέρθηκε για την αγορά κεραιών που θα βοηθήσουν στην παροχή δωρεάν διαδικτύου στο κτίριο – Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου.

Η προσφορά αυτή δεν αποτελεί απλώς μια υλική ενίσχυση, αλλά μια έμπρακτη στήριξη και ουσιαστική αναγνώριση του καθημερινού έργου και του ρόλου των αστυνομικών υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονται συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Τέτοιες πρωτοβουλίες μας δίνουν δύναμη και στέλνουν το μήνυμα ότι η τοπική κοινωνία στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ