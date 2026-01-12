Υποστράτηγος Μιχάλης Σεληνιωτάκης: «Μεγάλη τιμή, μεγάλη ευθύνη!»

Ο Μιχάλης Σεληνιωτάκης για 30 χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή του Πυροσβεστικού Σώματος και πάντα βρίσκεται εκεί που χτυπά η επιχειρησιακή καρδιά του σώματος.
Η αναβάθμιση του λοιπόν σε υποστράτηγο της Πυροσβεστικής και η τοποθέτηση του ως Διοικητής Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, ως συντονιστής δηλαδή επιχειρήσεων, είναι το φυσιολογικό αποτέλεσμα και η επιβράβευση μιας συνεπούς πορείας.
Ο ίδιος μιλώντας στο Cretalive, με αφορμή την προαγωγή του , έκανε λόγο για μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη. Άλλωστε ο Μιχάλης, σεμνός από πεποίθηση δεν είναι των πολλών λόγων αλλά των έργων!
Να πούμε μόνο πως στη προηγούμενη θέση του, αυτή του περιφερειάρχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στην Κρήτη τοποθετήθηκε ο αρχιπύραρχος Ξενοφώντας Τσιλιμιγκάκης που είχε υπηρετήσει και παλαιότερα στην Πυροσβεστική Χανίων.
Καλή δύναμη και καλή επιτυχία και στους δυο !
