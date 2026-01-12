PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Σοβαρό περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο - Δύο τραυματίες

09:38 | 12/01/2026

Στόχος ένοπλης επίθεσης έγιναν οι ιδιοκτήτες ψητοπωλείου στον Άγιο Δημήτριο, λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα.

Όλα έγιναν περίπου στις 02:40, όταν τρεις δράστες, επιβαίνοντας σε όχημα, άνοιξαν πυρ κατά του ψητοπωλείου.

Ο 70χρονος ιδιοκτήτης,  σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε σφαίρα στο πόδι, ενώ ο 39χρονος γιος του τραυματίστηκε σε μηρό και γάμπα.

Οι δράστες αμέσως μετά την επίθεση, διέφυγαν αναπτύσσοντας ταχύτητα, προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ στο σημείο οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν τέσσερις κάλυκες.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

 

