Αστυνομικός δέχθηκε επίθεση - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς

Τι άλλο θα ζήσουμε!

Στη Γουμένισσα Κιλκίς, συνάδελφός μας δέχθηκε ωμή και εγκληματική επίθεση κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

Κατά την προσπάθειά του να απομακρύνει παράνομα σταθμευμένο όχημα, ο οδηγός έθεσε το όχημα σε κίνηση και τον παρέσυρε επάνω στο καπό για αρκετά μέτρα, αδιαφορώντας πλήρως για την ανθρώπινη ζωή.

Το αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός του συναδέλφου μας και η μεταφορά του στο Νοσοκομείο.

Η Ένωσή μας στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό του συναδέλφου και του εύχεται καλή και ταχεία ανάρρωση.

Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι η επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας δεν αποτιμάται σε επιδόματα ή αριθμούς, αλλά στο αν κάθε αστυνομικός θα επιστρέψει ζωντανός και σώος στην οικογένειά του μετά από κάθε 8ωρο υπηρεσίας.

Η βία κατά των αστυνομικών δεν είναι “μέρος της δουλειάς”.

Είναι έγκλημα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Καργιοτούδης Χρήστος

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσαρδακλής Νικόλαος