Υπό κράτηση 4 αστυνομικοί

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό κρατούμενου που έπεσε στη θάλασσα μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας διέταξε την κράτηση των τεσσάρων αστυνομικών που ήταν παρόντες όταν διέφυγε ο κρατούμενος και πήδηξε στη θάλασσα (τρεις ειδικοί φρουροί και ένας υπαρχιφύλακας), άπαντες υπηρετούντες στη Διεύθυνση Μεταγωγών δικαστηρίων Αττικής και τη μεταγωγή τους απόψε 31/8 και ώρα 21:00.

Οι αστυνομικοί κρατούνται στο κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης μεταναστών, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στη Μυτιλήνη εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.