Υπαξιωματικός με περισσότερες μονάδες από αξιωματικός!…

Από τον Χάρη Ανδρεόπουλο

Στο περισινό μας άρθρο για το ίδιο θέμα, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Α.Ε.Ι., καταλήγαμε με την άποψη ότι «(…) η κάλυψη των θέσεων στα Τμήματα των «’Οπλων» – τα λεγόμενα «μάχιμα» Τμήματα – των Στρατιωτικών Σχολών και ιδίως του Στρατού Ξηράς (Σ.Σ.Ε. και Σ.Μ.Υ.) έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά συστημικού προβλήματος και θα πρέπει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να λάβει τις κατάλληλες πρόνοιες για την αντιμετώπισή του (…)» (βλ. «Στρατιωτικές Σχολές: Τα «πάνω κάτω» στις βάσεις…», «ΕτΔ», 05/08/2024, 3η σελ.). Λέγοντας συστημικού προσθέταμε και τον χαρακτηρισμό του παραδόξου στο πρόβλημα, καθώς είχαμε δει να έρχονται, κυριολεκτικά, τα «πάνω… κάτω». Να είναι δηλαδή ψηλότερα στον πήχη εισαγωγής οι βάσεις, όχι μόνο των μη μαχίμων ειδικοτήτων (της κατηγορίας των λεγομένων «Σωμάτων») έναντι των μαχίμων (της κατηγορίας των λεγομένων «Όπλων»), αλλά, ακόμη, και Σχολών Υπαξιωματικών έναντι Σχολών Αξιωματικών!.. Να’ ναι ψηλότερα στον πήχη οι βάσεις εισαγωγής για (μονίμους) Λοχίες απ’ τις βάσεις για (μονίμους) Ανθυπολοχαγούς… Tα απρόσμενα αυτά για τις Στρατιωτικές Σχολές αποτελέσματα που έκαναν την εμφάνισή τους από τον Αύγουστο του 2023 παρά την παραδοξότητά τους αρχίζουν να παγιώνονται δημιουργώντας μείζονα προβλήματα, κυρίως, με τις ακάλυπτες θέσεις μελλοντικών στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων και δη στις πλέον κρίσιμες- δηλ. τις μάχιμες – ειδικότητες. Απ’ τις 437 θέσεις που έμειναν στα αζήτητα οι 332 (δηλ. το 75%) ανήκουν στους κλάδους των «Οπλων» και λοιπών ειδικοτήτων μάχης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στον Στρατό (στις Ένοπλες Δυνάμεις, γενικότερα) για μονίμους/επαγγελματίες Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς αλλά και για τους υπηρετούντες τη θητεία τους κληρωτούς (εφέδρους Αξιωματικούς, εφ. υπαξ/κούς και στρατιώτες), ισχύει η διαφορά ανάμεσα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με τον κλάδο που υπηρετείς. Στην πρώτη κατηγορία / κλάδο έχουμε τους μάχιμους των λεγομένων «Όπλων»: Πεζικού, Τεθωρακισμένων, Μηχανικού (όπου είχα την τιμή να υπηρετήσω ως έφεδρος Αξιωματικός), Πυροβολικού, Διαβιβάσεων, κ.ά. στο Στρατό Ξηράς, Ιπταμένων στην Πολεμική Αεροπορία, κ.ά., που θεωρούνται «Τμήματα μάχης και υποστήριξης μάχης».

Στη δεύτερη κατηγορία / κλάδο έχουμε τους μη μάχιμους, των λεγομένων «Σωμάτων»: Εφοδιασμού / Μεταφορών, Τεχνικού, Υλικού Πολέμου, Φροντιστών, κ.α. που θεωρούνται «Τμήματα Υποστήριξης υπηρεσιών και διοικητικής μέριμνας». Ίσχυε δε ότι μεταξύ ομοιοβάθμων εθεωρείτο «αρχαιότερος» ο Αξιωματικός (ή υπαξιωματικός) των «‘Οπλων» έναντι των «Σωμάτων» (ακόμη κι αν ο των «Σωμάτων» είχε αποφοιτήσει σε προηγούμενο χρόνο, αν δηλαδή ήταν χρονικά παλαιότερος και είχε περισσότερη [προ-] ϋπηρεσία). Όλα ετούτα τα προέβλεπαν Νόμοι, στρατιωτικές Εγκύκλιοι και Διαταγές – αν κάτι έχει αλλάξει και δεν το γνωρίζω, σχωράτε με.

Τα ξαναθυμήθηκα όλα αυτά όταν διαβάζοντας στ’ αποτελέσματα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων (26.07.2025) τη σειρά των βάσεων εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές, παρατήρησα ότι, ξαναήρθαν τα …«πάνω κάτω»… Είδα δηλ. ότι στο (μη μάχιμο) Τμήμα των «Σωμάτων» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) η βάση (13.055 μονάδες) είναι πάνω απ’ την αντίστοιχη στο (μάχιμο) Τμήμα των «Όπλων» (10.865) της ίδια Σχολής… Και η απορία μου – μαζί με τον προβληματισμό μου – μεγάλωσε όταν είδα ότι στο Τμήμα «Σωμάτων» της Σ.Μ.Υ. (Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών) η βάση εισαγωγής συνεχίζει να παραμένει υψηλότερη όχι μόνο από τη βάση των Αξιωματικών «’Οπλων» της Σ.Σ.Ε., αλλά και των Αξιωματικών «Σωμάτων» της Σ.Σ.Ε., φθάνοντας στις 13.080 μονάδες!!! Εις ότι αφορά τις προκηρυχθείσες προς πλήρωση θέσεις: καλύφθηκαν άπασες οι των «Σωμάτων» και στη Σ.Σ.Ε. και στη Σ.Μ.Υ. ενώ έμειναν στα …«αζήτητα» το 53% των θέσεων των «Όπλων» στην Ευελπίδων (131 θέσεις) και το 81% στη Σ.Μ.Υ. (162 θέσεις).

Στην Πολεμική Αεροπορία – και μάλιστα στη Σχολή Ικάρων που και τ’ όνομά της παραπέμπει ευθέως σε ιδιότητα μαθητών που προορίζονται για …αέρινες ειδικότητες (ιπτάμενοι / πιλότοι) – οι ειδικότητες που θριάμβευσαν και φέτος είναι οι …επίγειες: Εφοδιαστών με βάση εισαγωγής 17.465, Διοικητικών 17.260, Μετεωρολόγων 17.025, Μηχανικών (Σ.Μ.Α., 16.335 Ελεγκτών Αεράμυνας 15.305 και σε θέση …ουραγού (!!!) το Τμήμα των Ιπταμένων με 14.686, δηλ. με βάση εισαγωγής υπολειπομένη ακόμη και εκείνων των σχολών μονίμων υπαξιωματικών (!!!) της Πολεμικής Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.), όπως του Τμήματος «Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης» που είχε βάση 16.030. Στο Πολεμικό Ναυτικό η ίδια εικόνα: Μπροστά το Τμήμα Μηχανικών (Αξιωματικών) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Αξιωματικών) κι από πίσω το Τμήμα Μαχίμων (Αξιωματικών)!

Προσωπικά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι «λογικό» η βάση εισαγωγής π.χ. για το Τμήμα Εφοδιαστών της Σχολής Ικάρων να είναι ανώτερη/υψηλότερη από το Τμήμα Ιπταμένων για το οποίο ιδρύθηκε και υπάρχει η ίδια η Σχολή! Όπως δυσκολεύομαι να «χωνέψω» ότι είναι κατώτερη/χαμηλότερη η βάση εισαγωγής στην Ευελπίδων για έναν μελλοντικό Ανθυπολοχαγό του Πυροβολικού ή των Τεθωρακισμένων σε σχέση με έναν μελλοντικό Ανθυπολοχαγό Εφοδιασμού/Μεταφορών ή ακόμη σε σχέση μ’ έναν Υπαξιωματικό των «Σωμάτων»! Για ορισμένους μπορεί να θεωρούνται οι εξελίξεις αυτές «εύλογες», «κατανοητές», «ρεαλιστικές», «προσαρμοστικές», κλπ.- για μένα όχι. Πείτε με «οπισθοδρομικό», αλλά δυσκολεύομαι να το «χωνέψω».

Κάποιοι υποστήριξαν ότι για τη πτώση των βάσεων και ιδίως για τα κενά που προέκυψαν η αιτία είναι οι «χαμηλές απολαβές» χωρίς, ωστόσο, να μπούν στον κόπο να εξηγήσουν γιατί τόσο οι πτώσεις των βάσεων, όσο και οι κενές θέσεις αφορούν ιδίως – και κυρίως – τα «μάχιμα» Τμήματα, ενώ στα «Σώματα», τόσο της Σ.Σ.Ε. και της Σ.Μ.Υ. όσο και στα Τμήματα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων / Σ.Σ.Α.Σ., στη Θεσ/νίκη, όπου οι ακαδημαϊκές σπουδές [Ιατρικής, Νομικής, Οικονομικών, κ.λ.π.] πραγματοποιούνται στο Α.Π.Θ., οι βάσεις διατηρούνται σ’ αξιοπρεπέστατα επίπεδα [με βάση από 17.000 μονάδες και πάνω] και οι θέσεις καλύπτονται στο σύνολό τους! Άρα, ούτε το επιχείρημα για γενικώς «χαμηλές απολαβές» ισχύει, ούτε έχουν βάση οι ισχυρισμοί ότι φταίει ο Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) που θέσπισε απ’ το 2021 (για όλες τις Σχολές ΑΕΙ) η …«κακούργα» η Κεραμέως. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Η προσφορά είναι διάχυτη και επαρκέστατη για όλες τις κατηγορίες, αλλά η ζήτηση υπάρχει, κυρίως, στις μη μάχιμες ειδικότητες, αυτές των «Σωμάτων». Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι σήμερα οι νέοι γυρίζουν την πλάτη τους στις μάχιμες ειδικότητες των Στρατιωτικών Σχολών κι αυτό ακριβώς είναι που θα πρέπει ν’ απασχολήσει το Υπουργείο, όχι της Παιδείας, αλλά της Άμυνας – δικής του ευθύνης είναι οι Στρατιωτικές Σχολές.

* Ο Χάρης Ανδρεόπουλος είναι καθηγητής Β/θμιας Εκπ/σης,

κλ. ΠΕ01, Εφ. Υπ/λγός ΜΧ.

