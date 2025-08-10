Καταγγελία για αιφνιδιαστική μετάθεση 20 Αστυνομικών

Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Διαβάστε επίσης

Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης

Θέμα: «Καταγγελία αναιτιολόγητων και αιφνιδιαστικών μεταθέσεων»

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, με το επισυναπτόμενο έγγραφό της καταγγέλλει την αιφνιδιαστική μετάθεση είκοσι (20) συναδέλφων μας, (μεταξύ των οποίων και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης), επικρίνοντας την υπηρεσιακή αυτή απόφαση για συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο έγγραφο και οφείλετε να λάβετε υπόψη σας.

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι όμοιες καταγγελίες έχουν διατυπωθεί ήδη και από άλλες Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας και σας είναι γνωστές με ανάλογο τρόπο, ενώ το συνδικαλιστικό μας κίνημα εξέφρασε στο σύνολό του την έντονη ανησυχία του κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Γενικού του Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων, σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα, ως έχοντες την ύψιστη ευθύνη για τη σύννομη λειτουργία της αστυνομικής διοίκησης και την προστασία του αστυνομικού προσωπικού από κάθε αυθαίρετη και παράνομη απόφαση των διοικούντων.

Είναι λυπηρό, εν έτει 2025, να γινόμαστε ξανά μάρτυρες καταδικαστέων πρακτικών του παρελθόντος, όταν η Ελληνική Αστυνομία έχει δοκιμαστεί σκληρά από αυτές και όλοι είχαμε πιστέψει ότι δεν επρόκειτο να μας απασχολήσουν ξανά.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

Συνημμένα αρχεία: