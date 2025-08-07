PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Αυτές είναι οι Ημερομηνίες Καταβολής Μισθοδοσίας Στελεχών ΕΔ-ΣΑ για το 2025 (ΠINAKAΣ)

15:39 | 07/08/2025

Ημερομηνίες Καταβολής Μισθοδοσίας του έτους 2025 στον παρακάτω πίνακα:

 

A/A ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
(1) Ιανουάριος 2025 Παρασκευή 24 Ιαν. 2025
(2) Φεβρουάριος 2025 Τετάρτη 26 Φεβ. 2025
(3) Μάρτιος 2025 Τετάρτη 26 Μαρ. 2025
(4) Απρίλιος 2025 Πέμπτη 24 Απρ. 2025
(5) Μάϊος 2025 Δευτέρα 26 Μαϊ. 2025
(6) Ιούνιος 2025 Πέμπτη 26 Ιουν. 2025
(7) Ιούλιος 2025 Πέμπτη 24 Ιουλ. 2025
(8) Αύγουστος 2025 Τρίτη 26 Αυγ. 2025
(9) Σεπτέμβριος 2025 Πέμπτη 25 Σεπ. 2025
(10) Οκτώβριος 2025 Παρασκευή 24 Οκτ. 2025
(11) Νοέμβριος 2025 Τετάρτη 26 Νοε. 2025
(12) Δεκέμβριος 2025 Τρίτη 23 Δεκ. 2025

 

Πηγή:  staratalogia.gr

 

