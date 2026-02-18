Xωρίς πλοία στις 28 Φεβρουαρίου – Πανελλαδική 24ωρη απεργία της ΠΝΟ για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, από τις 00:01 τα ξημερώματα έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν άδικα τη ζωή τους 57 επιβάτες, σε ένα γεγονός που συγκλόνισε τη χώρα και ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο τη σημασία της ασφάλειας στις μεταφορές.

Με την απόφασή της, η ΠΝΟ αποτίει φόρο τιμής στα θύματα και στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σημειώνει επίσης ότι "η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά και είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές".