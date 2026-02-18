Εξαφανιση 26χρονου

Στις 14/02/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Γλυφάδας στην Αθήνα, ο Αλέξης Σακελλίων, 26 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 18/02/2026, για την εξαφάνιση του Αλέξη Σακελλίων και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης

Ο Αλέξης Σακελλίων έχει ύψος 1,80μ,είναι αδύνατος, έχει γαλανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε ζακέτα με κουκούλα, μπλε ή μαύρη αθλητική φόρμα και γκρι αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple