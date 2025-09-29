Ξεκίνησε τη λειτουργία του για ακόμα μία χρονιά το περίπτερο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας - ΦΩΤΟ

Άνοιξε και σας περιμένει!

Ξεκίνησε τη λειτουργία του για ακόμα μία χρονιά το περίπτερο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Άρτας.

Διαβάστε επίσης

Πρωτότυπες δράσεις περιμένουν μικρούς και μεγάλους, που θα επισκεφτούν το περίπτερό της

Οδική ασφάλεια, προστασία ανηλίκων, κυβερνοασφάλεια και ενδοοικογενειακή βία θα βρίσκονται στο επίκεντρο της ενημέρωσης των επισκεπτών

Κάθε βράδυ, μέχρι το τέλος της έκθεσης θα κληρώνονται, ένα κράνος και ορισμένος αριθμός usb memory sticks με το σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας.