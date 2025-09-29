PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Ξεκίνησε τη λειτουργία του για ακόμα μία χρονιά το περίπτερο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας - ΦΩΤΟ

1
16:39 | 29/09/2025

Άνοιξε και σας περιμένει!

👉Ξεκίνησε τη λειτουργία του για ακόμα μία χρονιά το περίπτερο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Άρτας.

🔘Πρωτότυπες δράσεις περιμένουν μικρούς και μεγάλους, που θα επισκεφτούν το περίπτερό της

🔘Οδική ασφάλεια, προστασία ανηλίκων, κυβερνοασφάλεια και ενδοοικογενειακή βία θα βρίσκονται στο επίκεντρο της ενημέρωσης των επισκεπτών

🎁Κάθε βράδυ, μέχρι το τέλος της έκθεσης θα κληρώνονται, ένα κράνος και ορισμένος αριθμός usb memory sticks με το σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

