Ευχές και μελομακάρονα σε όλες τις Υπηρεσίες του Νομού από την Ένωση Αστυνομικών Κιλκίς

Στο πέρασμα του χρόνου, λίγα πράγματα παραμένουν αληθινά. Ένα από αυτά είναι οι μυρωδιές των Χριστουγέννων, που ξυπνούν μνήμες, συναισθήματα και την αίσθηση της οικογένειας.

Πιστή στην παράδοση και με αφορμή τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κιλκίς μοίρασε σήμερα μελομακάρονα σε όλες τις Υπηρεσίες του Νομού, θέλοντας με μια απλή αλλά ουσιαστική κίνηση να υπενθυμίσει το πνεύμα των γιορτών και τη σημασία της ενότητας και της συναδελφικότητας.

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Ο Γεν. Γραμματέας ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα