Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή της επιστροφής ενοικίου

Από σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, και έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, θα ολοκληρωθεί η πίστωση των ποσών της επιστροφής ενοικίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η διαδικασία καταβολής ξεκίνησε σήμερα το πρωί, με τα ποσά να εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς των πολιτών, ανάλογα με την τράπεζα που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ.

Διαβάστε επίσης

Δικαιούχοι και ποσά

Η ενίσχυση αφορά περίπου 900.000 νοικοκυριά που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Το ύψος της επιστροφής ανέρχεται σε έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το ακριβές ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από το τι μίσθωμα έχει δηλώσει ο ίδιος ότι καταβάλλει. Για φοιτητική κατοικία, το ποσό φτάνει επίσης τα 800 ευρώ, με αποτέλεσμα νοικοκυριά που μισθώνουν και τα δύο είδη κατοικίας να μπορούν να λάβουν έως 1.600 ευρώ συνολικά.

Αυτόματη διαδικασία

Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, μετά τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια από την ΑΑΔΕ. Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE. Πρόκειται για μόνιμο μέτρο που θα επαναλαμβάνεται κάθε τέλος Νοεμβρίου, στοχεύοντας στην ελάφρυνση των νοικοκυριών από το κόστος στέγασης.