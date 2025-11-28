Απευθείας τοποθετήσεις = κατάργηση του Κώδικα Μεταθέσεων

Κοινή ανακοίνωση Αστυνομικών Ενώσεων:

Πάγια θέση του συνδικαλιστικού μας κινήματος είναι η εισαγωγή στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας αποκλειστικά μέσω του θεσμού των Πανελληνίων Εξετάσεων. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια έχει προσληφθεί στην Ελληνική Αστυνομία προσωπικό με άλλους τρόπους.

Οι λόγοι της αντίρρησής μας είναι ξεκάθαρα υπηρεσιακοί-επιχειρησιακοί και δεν σχετίζονται επ’ ουδενί με την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων. Δηλώνουμε δε ότι τιμούμε και σεβόμαστε απεριόριστα όλους τους συναδέλφους που προσελήφθησαν στο Σώμα είτε ως Ειδικοί Φρουροί, είτε ως Συνοριακοί Φύλακες.

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να μην στηλιτεύσουμε τη στάση του προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., το οποίο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα περιορίστηκε σε μια ανούσια γραφειοκρατική προσέγγιση που απλώς παραθέτει γεγονότα χωρίς αντίδραση, όπως επιτάσσει ο θεσμικός ρόλος της, την ώρα που από το 2019 ο ενιαίος τρόπος πρόσληψης μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων έχει πάει “περίπατο” και η κόκκινη γραμμή που διαφημίζει , έχει μετατραπεί σε ροζ!

Η “αντίδραση” της Π.Ο.ΑΣ.Υ. βρίσκεται μπολιασμένη σε δυόμισι ολόκληρες γραμμές, εντός της υπ’ αριθ. 200/2/265α από 21/11/2025 ανακοίνωσης που αφορά στη συνεδρίαση του Δ.Σ., στην οποία σε κάποιο σημείο της αναφέρεται ότι : <<Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, με αφορμή τα γεγονότα της Κρήτης και τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη όσον αφορά στην ενίσχυση των Διευθύνσεων Αστυνομίας του νησιού, αναφέρθηκε στο οξύ πρόβλημα της υποστελέχωσης όλης της περιφέρειας, καλώντας τον κ. Υπουργό να μην αθετήσει τις δεσμεύσεις του για την ενίσχυση των υπηρεσιών από τους Πίνακες Μεταθέσεων, όπου αυτό προβλέπεται.>>

Εκ του αποτελέσματος διαπιστώνουμε, ότι η απλή αναφορά σε μια κλειστή συνεδρίαση του ΔΣ, προφανώς και δεν εισακούστηκε από τη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία, αφού την 24/11/2025 εκδόθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 700 Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου, σε νησιά καθώς και σε αεροδρόμια σε όλη την επικράτεια!!!

Το εξοργιστικό της συγκεκριμένης προκήρυξης, είναι ότι προβλέπει κατανομή νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, η Αιτωλοακαρνανία κλπ, στις οποίες αναμένουν να μετατεθούν καρτερικά — και με το «σταυρό στο χέρι» — επί συναπτά έτη, εκατοντάδες συνάδελφοί μας, με ωμή καταστρατήγηση, παράκαμψη και υπερπήδηση του πίνακα μεταθέσεων αντικειμενικών κριτηρίων, προκαλώντας ευλόγως το αίσθημα της αδικίας σε χιλιάδες μέλη μας.

Διαχρονικά, οι εκάστοτε Ηγεσίες «αγωνιούν» και διαβλέπουν μόνο το σήμερα και τις προσωπικές τους πεποιθήσεις και φιλοδοξίες, δίχως να δύνανται να αντιληφθούν τα προβλήματα που θα προκαλέσουν στον Οργανισμό οι αποφάσεις αυτές στο μέλλον.

Η ολιγωρία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τη συνηθισμένη ανεπαίσθητη γραφειοκρατική προσέγγισή της, επέφερε ανεμπόδιστα την προκήρυξη με απευθείας τοποθέτηση προσωπικού σε δεκάδες νομούς της χώρας !!! Η Ηγεσία φαίνεται ότι δικαιολογεί την απόφασή της για την έκδοση προκήρυξης με το σκεπτικό ότι σε αρκετούς νομούς δεν υπάρχει επετηρίδα επιθυμούντων αστυνομικών προς μετάθεση. Προς τούτο, καλούμε το προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. όπως προωθήσει προς το Αρχηγείο την πρότασή μας για απ’ ευθείας τοποθέτηση νεοξερχομένων από τις παραγωγικές Σχολές της ΕΛ.ΑΣ., σε Διευθύνσεις Αστυνομίας όπου δεν υπάρχει επετηρίδα.

Επιπλέον, πέραν της “αγνόησης” του Κώδικα Μεταθέσεων, γεννάται και σαφές ζήτημα εύρυθμης λειτουργίας πολλών Διευθύνσεων Αστυνομίας, αφού η έλλειψη ανακριτικών υπαλλήλων είναι πλέον εμφανής. Και την ίδια ώρα, αντί η Ηγεσία να μεριμνήσει για την ενίσχυση Διευθύνσεων της χώρας με ανακριτικούς υπαλλήλους, συνεχίζει την αποδυνάμωσή τους, ενώ οι ήδη υπάρχοντες συνάδελφοι επιφορτίζονται καθημερινά με ολοένα και περισσότερα καθήκοντα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την άμεση διεκπεραίωση υπηρεσιακών, ποινικών κλπ υποθέσεων.

Έστω και την ύστατη στιγμή, ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Αλεξανδρούπολης, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Γρεβενών, Δράμας, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Φλώρινας, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. να αφυπνιστεί και να αντιδράσει, λαμβάνοντας άμεσες συνδικαλιστικές, θεσμικές και νομικές πρωτοβουλίες, εφόσον απαιτηθεί, για την ακύρωση της προκήρυξης.

Οι υποχωρήσεις σε τόσο σημαντικά ζητήματα, όπως ο Κώδικας Μεταθέσεων, μας οδηγούν σε σκοτεινά μονοπάτια και θέτουν εν αμφιβόλω κεκτημένα που κερδήθηκαν με “αίμα” από τους παλιότερους και κατοχυρώθηκαν με πραγματικούς συνδικαλιστικούς αγώνες.

Η εκπροσώπηση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί ύψιστη ευθύνη και απαιτεί διαφάνεια, συλλογικότητα και αδιάλειπτη επικοινωνία της ΠΟΑΣΥ με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, κάτι που τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι δεν συμβαίνει, με το παρόν προεδρείο να μην αντανακλά τη βούληση των συναδέλφων-μελών, ούτε τα πραγματικά προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

