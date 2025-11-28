Εν ενεργεία Αστυνομικός «έφυγε» στα 43 του

«Έφυγε» σε ηλικία 43 χρόνων ο Αντώνης Πελέκης (του Σαράντου), αστυνομικός που υπηρετούσε στην Τροχαία Αγρινίου.

Ο 43χρονος αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο εξελίχθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα να φύγει πρόωρα από τη ζωή.

Ήταν παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Γαλιώνη, προϊσταμένη στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Αγρινίου και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

Ο αδόκητος θάνατός του 43χρονου βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και συντάραξε τους συναδέλφους του στην Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: sinidisi.gr

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος