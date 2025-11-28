Χαμός μέσα σε περιπολικό με άνδρα που απειλούσε τους Αστυνομικούς

Προσαγωγή στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού θέλησαν να κάνουν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. σε 35χρονο, ο οποίος, μόλις μπήκε στο περιπολικό, τους αντιστάθηκε, τους εξύβρισε και τους απείλησε για να την αποφύγει!

Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από την αστυνομία, συνέβη προχθές στις 8.30 το βράδυ στην περιοχή της Κρεμαστής.

Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., εντόπισαν τον 35χρονο ημεδαπό και, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου, επιτέθηκε στους αστυνομικούς και δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις τους. Έτσι, όταν τον έβαλαν στο περιπολικό για να προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, ο 35χρονος τούς επιτέθηκε, τους εξύβρισε και τους απείλησε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, εξύβριση και απειλή, με την οποία παραπέμφθηκε αρμοδίως.

Πηγή: rodiaki.gr