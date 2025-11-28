Μισθολόγιο Σωμάτων Ασφαλείας - Αυτή είναι η Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών

Εγκύκλιος οικ. 201159 ΕΞ/2025 - Μισθολογικές ρυθμίσεις του Ν. 5246/2025 για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 17 έως και 35 του Μέρους Γ΄ του Ν. 5246/2025

Αυξημένος ήταν ο μισθός του Δεκεμβρίου για πάνω από 75.855 στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς μπήκαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό και οι αυξήσεις που φέρνει το νέο μισθολόγιο αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025. Τα αναδρομικά για τρεις μήνες κυμαίνονται από 150 έως 1.545 ευρώ, αλλά τελικά έφτασαν «ψαλιδισμένα» στους ένστολους λόγω της παρακράτησης φόρου που πραγματοποιήθηκε με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα.

Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυροσβέστες αναμένεται να πάρουν εισοδηματική «ανάσα» από τον Ιανουάριο του 2026 με την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας. Με τις μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές θα παρακρατείται λιγότερος φόρος στις μηνιαίες αποδοχές τους, με τους πιο κερδισμένους να είναι όσοι έχουν παιδιά, μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, και οι νέοι έως 30 ετών. Μικρότερη παρακράτηση φόρου σημαίνει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 75.855. Από αυτούς οι 55.207 είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι 12.448 είναι στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και οι 8.200 είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Λιμενικού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στα μισθολόγια των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και οι οποίες ισχύουν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025, είναι οι εξής:

1. Ο βασικός μισθός για κάθε αξιωματικό και υπαξιωματικό θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό. Για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας προβλέπονται 4 διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους. Για κάθε κατηγορία ορίζονται 20 μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 20.

Κάθε στέλεχος κατατάσσεται στο εισαγωγικό Μ.Κ. της κατηγορίας στην οποία ανήκει, πλην των στελεχών που κατατάσσονται στο Μ.Κ. που αντιστοιχεί στα συνολικά έτη υπηρεσίας τους και στην τυχόν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία τους μέχρι και την 30ή.09.2025.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών, όλων των κατηγοριών, από το κατώτερο στο αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο θα απαιτείται υπηρεσία τριών (3) ετών στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο και δύο (2) ετών για κάθε επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Επίσης, για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ. Περαιτέρω, η εξέλιξη των στελεχών στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν θα διενεργείται ανεξάρτητα από τη βαθμολογική εξέλιξη αυτών.

3. Οι βασικοί μισθοί, όπως θα διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των συντελεστών προσαύξησης θα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ. Εστω στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, με βαθμό Αστυνόμου Β’, κατηγορίας Α’, με 15 έτη συνολικής υπηρεσίας. Δικαιούται να λαμβάνει βασικό μισθό 1.860 € [1.824 (Μ.Κ. 8) χ 1,02 = 1.860,48].

Ειδικές κατηγορίες

4. Ο βασικός μισθός των μαθητών των Παραγωγικών Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας διαμορφώνεται ως εξής:

• Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και αντίστοιχοι (π.χ. Δόκιμοι Σημαιοφόροι) των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνουν το 54% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Α’ (713€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αντίστοιχες, το 56% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Α’ (739€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης, καθώς και το 58% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Α’ (766€) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

• Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες και αντίστοιχοι (π.χ. Δόκιμοι Πυροσβέστες) των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνουν το 33% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Β’ (378€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αντίστοιχες και το 35% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Β’ (401€) κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών φοίτησης.

• Μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βαθμό που κατέχουν.

Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί (των μαθητών των Παραγωγικών Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας) στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ.

Επιδόματα και αποζημιώσεις

Πέρα από τον βασικό μισθό, στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

• Οικογενειακή παροχή.

• Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας.

• Επίδομα θέσης ευθύνης.

• Επίδομα διοίκησης, χορηγούμενο στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπηρετούν σε συγκεκριμένες θέσεις διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, κατόπιν εισήγησης του αρχηγού κάθε Σώματος. Με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος.

• Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών εργασίας του αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 46€ για κάθε επιπλέον ημέρα πραγματικής απασχόλησης. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3,33€ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

• Στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και του νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους 130 ευρώ. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Μαρώνειας και Φαναρίου (Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης), Πόρτο Λάγος, Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου και στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στα εγγύτερα τμήματα και σταθμούς προς τα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης).

Επίδομα κινδύνου

• Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (όπως πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, υπηρεσίας γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, κλιμακίου ειδικών αποστολών Λιμενικού Σώματος) που παρέχονται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις.

• Στο αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στα Αστυνομικά Τμήματα Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής καταβάλλεται το ειδικό μηνιαίο επίδομα μετακίνησης στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την 30ή 09.2025.

• Το πυροσβεστικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων και οι Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών δασοπυρόσβεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και εφόσον η κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς ορίζεται ως υψηλή (3), πολύ υψηλή (4) ή κατάσταση συναγερμού (5) στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης όπου ανήκει, δύναται να διατίθεται για εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας για περιπολία, εφόσον το επιθυμεί, κατόπιν έγκρισης του οικείου Διοικητή, μέχρι τέσσερα (4) οκτάωρα τον μήνα, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, με την καταβολή αποζημίωσης. Η εν λόγω αποζημίωση ορίζεται στο ύψος που προβλέπεται για την πέραν του πενθημέρου εργασία του προσωπικού αυτού, προσαυξημένη κατά 20%, ήτοι στα 55,20€ και χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις. Επίσης ορίζεται ότι το ως άνω προσωπικό δύναται να εκτελεί έως 16 επιπλέον οκτάωρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Νέα κλιμάκια και μισθοί (Σώματα Ασφαλείας)

Δείτε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ ή παρακάτω:

