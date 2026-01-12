Ξεκίνησε σήμερα η εκπαίδευση Αστυνομικών για την υλοποίηση του σχεδίου «ΠΡΟΜΑΧΟΣ»

Γράφει ο Παύλος Σκόντζος

Ξεκίνησε σήμερα η εκπαίδευση του προσωπικού για την υλοποίηση του σχεδίου «ΠΡΟΜΑΧΟΣ», ενός evidence based εγχειριδίου πρώτης αντιμετώπισης μεμονωμένων δραστών (Lone Actor/terrorism/extremism). Το σχέδιο αυτό αφορά την εκπαίδευση συναδέλφων πρώτων ανταποκριτών ( First Responders) σε τεχνικές ταχείας αναγνώρισης, αξιολόγησης κινδύνου (behavioral indicators & risk assessment) και άμεσης, συντονισμένης απόκρισης σε επιθέσεις από μεμονωμένους δράστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν απλά όπλα (π.χ. τσεκούρια, μαχαίρια, πυροβόλα) ή αυτοσχέδια εκρηκτικά ή ακόμα και οχήματα , χωρίς άμεση σύνδεση με οργανωμένες ομάδες.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με διεθνή δεδομένα (FBI, Europol, RAN), οι lone actor επιθέσεις παρουσιάζουν αυξανόμενη συχνότητα και δυσκολία πρόβλεψης, καθώς βασίζονται σε ασύμμετρη και χαμηλού κόστους μεθοδολογία, με ιδιαίτερη ευπάθεια σε crowded soft targets.

Με το σχέδιο «ΠΡΟΜΑΧΟΣ», η ΕΛ.ΑΣ. υιοθετεί ΚΑΙ προληπτική, επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση, βασισμένη σε προφίλ συμπεριφοράς intelligence led policing και multi agency coordination, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης τόσο για τους Έλληνες πολίτες όσο και για τους επισκέπτες της χώρας μας.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους σχεδίασαν και οργάνωσαν το σχέδιο αλλά ακόμα περισσότερο αξίζει η ηγεσία του σώματος ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ να δώσει όλα τα εφόδια και το βάρος που απαιτείται στο προσωπικό που θα υλοποιήσει την εκπαίδευση .

Πιστεύω ότι επίσης ωρίμασαν οι συνθήκες για την χορήγηση επιδόματος στους εκπαιδευτές Αυτοάμυνας Αυτοπροστασίας κσι Οπλοτεχνικης λόγω της καθοριστικής τους συμβολής τους, στην μεταλαμπάδευσης εξειδικευμένων γνώσεων που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Καλή δύναμη σε όλους στο απαιτητικό αυτό εκπαιδευτικό έργο.

Παύλος Α. ΣΚΟΝΤΖΟΣ

Εκπρόσωπος της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στην ΠΟΑΣΥ