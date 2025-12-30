Ξεκινά η ανέγερση νέου Αστυνομικού Μεγάρου – Στο παρά ένα…ένσταση του ΚΕΤΧ για λόγους χωροταξικούς

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΠΟΥΛΟΥ

Τρία χρόνια από τότε, που η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ (Σύµπραξη Δηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα,) σε συνεδρίασή της υπό την Προεδρία του τότε Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση, λάµβανε την πολιτική απόφαση για κατασκευή νέου Αστυνοµικού Μεγάρου, στην Πάτρα σε ελεύθερο χώρο του Στρατοπέδου των Συνόρων ΚΕΤΧ . με 70,43 εκατοµµύρια ευρώ, µε διάρκεια σύµβασης τα 30 χρόνια από την υπογραφή της, ο ανάδοχος του έργου – εν μέσω γραφειοκρατίας – βάσει του Πρακτικού της Εργολαβίας – ξεκινά την ανέγερση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Skaipatras.gr το έργο ξεκινά τον Μάρτιο του 2026. και επ’ αυτού στελέχη των «Κτιριακών Υποδομών» επιμένουν πως δεν θα υπάρχει η παραµικρή αναβολή.

Στο κτίριο συνολικού εµβαδού 10.770 τ.µ., θα κατασκευαστούν χώροι Γραφείων, άλλοι µε ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργίας, Αποθήκες Οπλων, Κρατητήρια, Εκπαιδευτικό Σκοπευτήριο, Κυλικείου, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων κ.ά.

Σοβαρό θέμα, ωστόσο, έχει προκύψει με τον χώρο, που έχει παραχωρηθεί, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να ανεγερθεί το νέο Αστυνομικό Μέγαρο εντός του Στρατοπέδου. Από τότε, που η νέα υποδομή της Ελληνικής Αστυνομίας χωροθετήθηκε και συμβολαιογραφικά μέχρι σήμερα, επήλθε η αναβάθμιση του ΚΕΤχ ως Κέντρο Νεοσυλλέκτων και το τμήμα του Γηπέδου είναι χρήσιμο στη λειτουργία του.

Ενδεικτική η δήλωση του Προέδρου Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΣ Απόστολου Κόγκα, στο Skaipatras.gr: «Αν χτιστεί, τελικά το Κτίριο της ΕΛ.ΑΣ εκεί, δεν θα υπάρχει καθόλου χώρος για την εκπαίδευση 400 ή και παραπάνω φαντάρων. Όσο είναι ακόμα καιρός, ας κάνουν άλλη χωροθέτηση. Τόσες εναλλακτικές έχουν με οικόπεδα του Δημοσίου.

Προβληματική είναι και η η εμπλοκή του Δήμου Πατρέων ως προς το έργο του νέου Αστυνομικού Μεγάρου.Η Αντιδήμαρχος Πατρέων Αναστασία Τογοπούλου λέει στο Skaipatras.gr: : «Δεν μπορεί να λειτουργήσει το νέο Αστυνομικό Μέγαρο μαζί με το ΚΕΤχ και δεν θα σε δε θα έχει και λειτουργική αποτελεσματικότητα, αν πρώτα δεν γίνουν καίριες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διανοίξεις δρόμων, από Εγλυκάδα μέχρι είσοδο Μικρής Περιμετρικής και Γερμανού, όπως και πέριξ της Μονάδας. Αυτό το ξέρει το Υπουργείο, αλλά δεν έχει πράξει κάτι. Θέλουμε να μας δώσει χρήματα για τις απαραίτητες οδικές παρεμβάσεις».

Μέχρι τότε, θα πρέπει να µεσολαβήσει:

• Η χρηµατοδότηση του Δήµου Πατρέων για την οδική διάνοιξη από το ΚΕΤΧ έως την Εγλυκάδα, την είσοδο της Μικρής Περιµετρικής και την οδό Γερµανού, αφού εκ των πραγµάτων το κυκλοφοριακό, όταν θα λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ η κίνηση θα επηρεαστεί σε σηµαντικό βαθµό.

Πηγή: skaipatras.gr