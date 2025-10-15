Ξέχασαν μολότοφ πάνω σε αμάξι; Η περίεργη κλήση στην ΕΛ.ΑΣ.

Σε ένα απίστευτο περιστατικό κλήθηκαν αστυνομικοί στην περιοχή του Καματερού όταν ιδιοκτήτης αυτοκινήτου κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι λίγο πριν τις 8 το πρωί βρήκε μία βόμβα μολότοφ στην οροφή του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και διαπίστωσαν πράγματι ότι επρόκειτο για μία βόμβα μολότοφ η οποία είχε αφεθεί στην οροφή του αυτοκινήτου -άγνωστο από ποιον.

Διαβάστε επίσης

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται έρευνα για το περιστατικό.

Γιάννης Ζιάκας

Πηγή: ethnos.gr