Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που τελεί υπό επεξεργασία στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής την Ελλήνων με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)» συμπεριλαμβάνεται διάταξη νόμου (άρθρο 167) που αφορά την συμπερίληψη των σπουδαστών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανωτάτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) στους δικαιούχους ακαδημαϊκής ταυτότητας, όπως ισχύει για τους λοιπούς φοιτητές και προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 167 του εν λόγω σχεδίου νόμου προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις του άρθρου 287 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) σχετικά με την έκδοση και χρήση ακαδημαϊκής ταυτότητας από τους φοιτητές και προσωπικό των ΑΕΙ της ημεδαπής, ώστε να παρέχεται η ίδια ακαδημαϊκή ταυτότητα και τα ίδια δικαιώματα στους σπουδαστές των ΑΣΕΙ και ΑΣΜΥ.

Παρότι η προτεινόμενη διάταξη νόμου κινείται προφανώς προς την ορθή κατεύθυνση, προκαλεί για ακόμη μια φορά αλγεινή εντύπωση, η παράλειψη συμπερίληψης των σπουδαστών της Αστυνομικής Ακαδημίας, και δη των σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΣΑΕΑ) και της Σχολής Αστυφυλάκων στους δικαιούχους έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Οι σπουδαστές της ΣΑΕΑ, συμπεριλαμβάνονταν στους δικαιούχους ακαδημαϊκής ταυτότητας (άρθρο 5 του καταργηθέντος ν. 4962/2022) υπό την αμέσως προηγούμενη μορφή της Αστυνομικής Ακαδημίας, η οποία επανασυστήθηκε με το ν. 5187/2025 (Α΄ 48), πλην όμως το άρθρο αυτό δεν εφαρμόστηκε στην πράξη λόγω της μη έκδοσης των σχετικών κανονιστικών πράξεων από τα συναρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 106 ν. 5187/2025) και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 191-192/2020, βλ. και ΣτΕ 1802/2020, 1155/2020, 2064/2019, 1932/2018) η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ανώτατη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τετραετούς φοίτησης, παρέχει ισότιμη εκπαίδευση με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και απονέμει ισότιμα πτυχία με αυτά, ενώ σύμφωνα με το ίδιο άρθρο η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η οποία ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα, ήτοι τα ΑΣΕΙ και τις ΑΣΜΥ αντιστοίχως.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Καλούμε τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν άμεσα στις απαραίτητες τροποποιήσεις του άρθρου 167 του προρρηθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τη διαδικασία των νομοτεχνικών βελτιώσεων στην Ολομέλεια της Βουλής, ώστε στην τελική μορφή κατά την ψήφισή του να συμπεριλαμβάνονται οι σπουδαστές της Σχολής Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας στους δικαιούχους ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Σε εποχές αναβάθμισης της αστυνομικής εκπαίδευσης, και εν όψει της επικείμενης εφαρμογής του νέου νομικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας (ν. 5187/2025), δεν νοείται καμία έκπτωση στα δικαιώματα των σπουδαστών μας σε σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας, ιδίως όταν αυτή έχει να κάνει με την ισότιμη πρόσβαση των αστυνομικών σπουδαστών στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις μετακινήσεις, καθώς και τα λοιπά προνόμια που απολαμβάνουν οι δικαιούχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας των ΑΕΙ της ημεδαπής.