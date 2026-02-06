Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής χρηματοκιβωτίου - 5 οι δράστες

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, υπόθεση κλοπής χρηματοκιβωτίου, που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2024 σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη κλοπή, σε βάρος πέντε ημεδαπών ανδρών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι διέρρηξαν, με λοστό οικία και αφαίρεσαν από το εσωτερικό της ένα χρηματοκιβώτιο, από χάλυβα, που περιείχε περισσότερα από -20.000- ευρώ, -50- χρυσές λίρες και γραμμάτια.

Από την προανάκριση των αστυνομικών οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, έχοντας διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένα καθήκοντα (κατόπτευση – επιτήρηση περιοχής), ενώ έκαναν χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, για την αφαίρεση, μεταφορά και φόρτωση του χρηματοκιβωτίου λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα αποφυγής εντοπισμού από τις αστυνομικές αρχές.

Στο πλαίσιο επισταμένων ερευνών και κατάλληλης αξιοποίησης δεδομένων, συγκεντρώθηκαν στοιχεία, από τη συνδυαστική μελέτη των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των κατηγορούμενων ως εμπλεκόμενων στην διάπραξη της κλοπής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.