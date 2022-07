Viral η συζήτηση του Κιάνου Ριβς με θαυμαστή του σε αεροδρόμιο

Viral στα social media έγινε η συζήτηση μεταξύ του ηθοποιού Κιάνου Ριβς και ενός νεαρού θαυμαστή του σε αεροδρόμιο.

Όπως καταγράφηκε από τον τηλεοπτικό παραγωγό Άντριου Κίμελ σε στιγμιότυπο που δημοσιεύθηκε στο Twitter, τον ηθοποιό πλησίασε ένα νεαρό αγόρι που του ζήτησε αυτόγραφο μετά από πτήση από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και προχώρησε σε καταιγισμό ερωτήσεων.

«Ο Κιάνου απάντησε με χαρά σε κάθε μία» έγραψε ο Άντριου Κίμελ στην ανάρτηση, στην οποία συμπεριέλαβε φωτογραφία και των δύο.

Όταν ο θαυμαστής άρχισε να «ξεμένει από ερωτήσεις», ο Ριβς άρχισε αστειευόμενος να τον «ανακρίνει» ρωτώντας: «Γιατί ήσουν στην Ευρώπη; Σε ποιες γκαλερί πήγες στο Παρίσι; Ποια ήταν η αγαπημένη σου;»

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C

— Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022