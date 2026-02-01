Ντοκιμαντέρ που εξερευνά τα πρώτα χρόνια των Red Hot Chili Peppers θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix

Με μια νέα ταινία για τους Red Hot Chili Peppers, η οποία έχει προγραμματιστεί για πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου το Netflix εμπλουτίζει το πρόγραμμα του με ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το Variety.

Σε σκηνοθεσία του Μπεν Φέλντμαν η ταινία "The Rise of the Red Hot Chili Peppers" εξετάζει τα δύσκολα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος από το Λος Άντζελες και την επιρροή του αρχικού κιθαρίστα Χίλελ Σλόβακ, ο οποίος πέθανε το 1988. Η ταινία περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος Flea και Anthony Kiedis, καθώς και άλλους που ήταν κοντά στον Σλόβακ, οι οποίοι συζητούν για την εξέλιξη του συγκροτήματος και τον βαθύ δεσμό της παιδικής τους φιλίας.

Η ταινία θα προσφέρει μια σπάνια εικόνα στη δύναμη της ροκ μουσικής πίσω από τραγούδια όπως τα «Under the Bridge» και «Californication». Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια, οι Red Hot Chili Peppers έχουν γίνει ένα από τα συγκροτήματα με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία, πουλώντας πάνω από 120 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

«Είναι πραγματική τιμή να συνεργαζόμαστε με το Netflix για να φέρουμε το "The Rise of the Red Hot Chili Peppers" σε ένα παγκόσμιο κοινό. Στην καρδιά της, πρόκειται για μια βαθιά προσωπική ιστορία - για τις φιλίες που διαμορφώνουν τις ταυτότητές μας και τη διαρκή δύναμη των δεσμών που σφυρηλατήθηκαν στην εφηβεία» δήλωσε ο Φέλντμαν. «Αυτό που είναι λιγότερο οικείο, φυσικά, είναι ότι εδώ αυτοί οι φίλοι δημιούργησνα ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα στην ιστορία. Είμαι βαθιά ευγνώμων στο συγκρότημα και στην οικογένεια του Χίλελ για την εμπιστοσύνη και τη γενναιοδωρία τους, και στο Netflix που βοήθησε να μεταφερθεί αυτή η ιστορία στην παγκόσμια σκηνή» συμπλήρωσε.

Σε παραγωγή των Asta Entertainment, Submarine Entertainment και Polygram Entertainment, η ταινία «The Rise of the Red Hot Chili Peppers» προβλήθηκε κρυφά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών πέρυσι, καθώς η πώλησή της γινόταν αθόρυβα στους αγοραστές. Στη συνέχεια, το ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε σε ειδικές προβολές στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη.

Κ.Γ.

