Ταξιδιωτική Ασφάλιση για Στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας

Ασφαλείς Γιορτές – Ήρεμα Ταξίδια

Τις ημέρες των γιορτών, οι μετακινήσεις αυξάνονται και μαζί τους και τα απρόοπτα. Με την εξειδικευμένη Ταξιδιωτική Ασφάλιση του γραφείου ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ταξιδεύετε με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι έχετε αξιόπιστη κάλυψη σε κάθε στάδιο του ταξιδιού σας.

Τι περιλαμβάνει:

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε Ελλάδα & εξωτερικό

Αποζημίωση για απώλεια/καθυστέρηση αποσκευών

Κάλυψη καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης

24/7 γραμμή βοήθειας

Επιλογές προσαρμοσμένες για προσωπικό Σωμάτων Ασφαλείας

Γιατί τώρα;

Οι Χριστουγεννιάτικες μετακινήσεις είναι απαιτητικές. Με το σωστό πρόγραμμα, εξασφαλίζετε ηρεμία για εσάς και την οικογένειά σας — όπου κι αν ταξιδεύετε.

Για προτάσεις προσαρμοσμένες στον προορισμό και τις ανάγκες σας:

ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Ασφαλιστικό Γραφείο

Ασφάλεια με συνέπεια — για όσους υπηρετούν."