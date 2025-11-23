PoliceNET of Greece logo
Τζουμέρκα: Πυροσβέστης της ΕΜΑΚ παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά - BINTEO

1
18:39 | 23/11/2025

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στα Βόρεια Τζουμέρκα, καθώς οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να διασώσουν συνάδελφό τους που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Η περιοχή πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα οι υποδομές να είναι σε άθλια κατάσταση και πολλά χωριά να παραμένουν αποκομμένα.

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με τους διασώστες να ρισκάρουν τη ζωή τους για να φτάσουν στον τραυματία. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει κρίσιμη, με τις Αρχές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσουν την κανονικότητα και να υποστηρίξουν τους πληγέντες κατοίκους.

Δείτε το βίντεο:

iefimerida.gr

