Τυχερός κέρδισε το τζακπότ των 250 εκ. ευρώ για πρώτη φορά στη Γαλλία

Το αστρονομικό ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ που μοίραζε το EuroMillions κληρώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε τυχερό ή τυχερή στη Γαλλία, με το ποσό αυτό να είναι το υψηλότερο που έχει μοιραστεί ποτέ από τυχερό παιγνίδι στη χώρα, σύμφωνα με τον όμιλο FDJ United.

Το μεγαλύτερο ποσό που είχε κερδηθεί προηγουμένως σε γαλλικό έδαφος ήταν 220 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχε κερδίσει στο πλαίσιο του EuroMillions δελτίο στην Ταϊτή, στη Γαλλική Πολυνησία, το 2021.

Προηγούμενα τζακπότ 250 εκατομμυρίων ευρώ του EuroMillions είχαν κληρωθεί φέτος σε τυχερούς στην Αυστρία και την Ιρλανδία.

ΦΩΤΟ: Αρχείο ΑΠΕ-ΜΠΕ