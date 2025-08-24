Πτυχίο Αγγλικών ALCE C2 (Proficiency): εύκολη και υψηλού κύρους πιστοποίηση Αγγλικών

Η πιστοποίηση Αγγλικών ALCE, με εξεταστικό φορέα την Ελληνοαμερικανική Ένωση, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος μεταξύ των ενήλικων σπουδαστών οι οποίοι ενδιαφέρονται για μία πιστοποίηση Αγγλικών που να συνδυάζει την ευκολία με το υψηλό κύρος και την αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας.

Σε αντίθεση με πολλές πιστοποιήσεις Αγγλικών οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμες και αποδεκτές εκτός των πλαισίων του ΑΣΕΠ, το ALCE είναι ένα πιστοποιητικό Αγγλικών με πλήρη αναγνωρισιμότητα και αποδοχή τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα Κέντρα Ευρωδιάσταση, τα Πιστοποιημένα Κέντρα Αγγλικής Γλώσσας για Ενήλικες που διατηρούν Ακαδημαϊκή Συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, προσφέρουν ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα προετοιμασίας για το ALCE, μέσω του οποίου ο σπουδαστής μπορεί να φτάσει στην απόκτηση της πιστοποίησης σε πραγματικά σύντομο χρονικό διάστημα, με ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 100%. Τα Κέντρα Ευρωδιάσταση αποτελούν μία από τις πρώτες επιλογές των ενηλίκων που ενδιαφέρονται για ταχύρρυθμα μαθήματα Αγγλικών, με 28 χρόνια εμπειρίας και πάνω από 20.000 επιτυχόντες στις εξετάσεις Lower, Advanced, Proficiency και IELTS στο ενεργητικό τους.

Τα μαθήματα διεξάγονται online ή δια ζώσης (για σπουδαστές εντός Αττικής, οι οποίοι μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν με τη μορφή blended learning).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2103301300 – 2103844888 - 2104100085 – 2109620043 - 2103301110