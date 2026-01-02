Τροχαίο τα ξημερώματα στο Μαρκόπουλο: Σε κρίσιμη κατάσταση 25χρονος οδηγός

Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) στο Μαρκόπουλο Αττικής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ένας 25χρονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 25χρονου οδηγού.

Διαβάστε επίσης

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον άνδρα από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του με την η κατάσταση του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.