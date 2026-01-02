SOS λόγω υποστελέχωσης: Αστυνομικό Τμήμα με 8 αστυνομικούς (συμπεριλαμβανομένου του Διοικητή)

Σοβαρό θέμα δημόσιας ασφάλειας αναδεικνύει με αναφορά της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η βουλευτής Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Καζάνη, καταγγέλλοντας την ιδιαίτερα επικίνδυνη υποστελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου.

Την αναφορά συνοδεύει επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας, η οποία περιγράφει με μελανά χρώματα τη λειτουργική κατάσταση του Τμήματος.

Όπως επισημαίνεται, η οργανική δύναμη του Α.Τ. Καρύστου περιορίζεται σε μόλις οκτώ αστυνομικούς, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητή, εκ των οποίων οι τρεις υπηρετούν σε πάγιες και ανελαστικές θέσεις. Κατ’ αποτέλεσμα, μόνο τέσσερις αστυνομικοί καλούνται να καλύψουν το σύνολο των επιχειρησιακών αναγκών μιας ιδιαίτερα εκτεταμένης γεωγραφικά περιοχής.

Η σοβαρή αυτή υποστελέχωση οδηγεί σε αδυναμία ασφαλούς στελέχωσης κρίσιμων υπηρεσιών, σε παραβίαση της νομοθεσίας περί κυλιόμενων βαρδιών και στην εφαρμογή καθεστώτος μονοβάρδιας, γεγονός που εγκυμονεί άμεσους κινδύνους τόσο για τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών όσο και για την ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν αξιοποιήθηκε εγκαίρως το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο για αποσπάσεις προσωπικού με κάλυψη δαπανών από το Δημόσιο.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας ζητά την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου, καθώς και την εφαρμογή προσωρινών μέτρων αποσυμφόρησης, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

