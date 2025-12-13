PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα οδηγό μηχανής

ΕΚΑΒ_ΙΝΤΙΜΕ
19:14 | 13/12/2025

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Αιγαίου, στο λιμάνι της Χίου, με θύμα 59χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το θάλαμο επιχειρήσεων του Λ.Σ.-Ελλ.Ακτ. το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 6.20 το πρωί του Σαββάτου, 13/12, όταν ο άτυχος οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε 88χρονο πεζό. Αμεσα έγινε η μεταφορά και των δύο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χίου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του οδηγού.

Διαβάστε επίσης

Ο 88χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Χίου, με θλαστικά τραύματα και κατάγματα πλευρών.
Το τμήμα τροχαίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου έχει αναλάβει την εξέταση του τραγικού συμβάντος.

ertnews.gr

Τροχαία Ατυχήματα
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis