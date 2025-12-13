55χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία της Φαρκαδόνας, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του ένας άνδρας 55 ετών, ο οποίος είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και πέντε ημέρες.

Γείτονες και συγγενικά πρόσωπα, ανήσυχοι από την απουσία του, ειδοποίησαν τις αρχές. Με τη συνδρομή της αστυνομίας και κλειδαρά, ανοίχτηκε η πόρτα της κατοικίας, όπου ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του KriniLive.gr, ο θάνατός του εκτιμάται ότι πιθανότατα οφείλεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η σορός του 55χρονου θα μεταφερθεί για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια του θανάτου.

Η τοπική κοινωνία εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια ενός ανθρώπου που έμενε μόνος και δεν έδωσε σημάδια ζωής για ημέρες.

Ρεπορτάζ: Θεόδωρος Λακιάρας