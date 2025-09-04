Τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες στην Εγνατία Οδό – Τρία παιδιά ανάμεσά τους

Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Λαδοχωρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα ενεπλάκησαν στη σύγκρουση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων – τριών ανηλίκων και δύο ενηλίκων.

Όλοι οι τραυματίες διεκομίσθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στα πρώτα λεπτά μετά τη σύγκρουση, ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα άρχισε να βγάζει καπνούς, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ωστόσο, ο καπνός σταμάτησε να εκλύεται μετά από λίγο, χωρίς να αναφλεγεί το όχημα.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διακομιδή των τραυματιών. Πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν στο σημείο προληπτικά.

Τα αιτία του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

