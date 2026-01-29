Στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το στρατιωτικό αεροπλάνο που μετέφερε από τη Ρουμανία τις σορούς των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ.Το αεροσκάφος τύπου C-130 περίμεναν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίο είχαν δώσει ραντεβού για να υποδεχθούν τους συνοπαδούς τους που βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο στην περιοχή Τιμίς της Ρουμανίας το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) κι ενώ ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με τη Λιόν (Πέμπτη 29/1, 22:00), για την 8η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Οι νεκροφόρες, συνοδεία των μηχανών, θα κατευθυνθούν προς το γήπεδο της Τούμπας - όπου επίσης είναι συγκεντρωμένο πλήθος φίλων των «ασπρόμαυρων» - για ένα τελευταίο «αντίο» ενώ στη συνέχεια θα μεταβούν στις περιοχές όπου είναι να ταφεί ο καθένας απ’ αυτούς.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό οι κηδείες θα γίνουν την Παρασκευή (30/1) και το Σάββατο 31/1). Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία, θα κηδευτεί το ένα από τα επτά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Στις 13:00, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στον Αρώνα Πιερίας για ακόμη έναν από αυτούς, που είχε ξεκινήσει το ταξίδι από την Κατερίνη.

Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια και πιο συγκεκριμένα Αλεξάνδρεια στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθούν οι τελετές για τρία ακόμη φίλους του ΠΑΟΚ. Οι σοροί θα βρίσκονται από τις 11:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 13:00.

Νωρίτερα, αεροσκάφος - ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στη Θεσσαλονίκη τους δύο από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία στη Ρουμανία και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών, που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Η επιχείρηση αεροδιακομιδής των τραυματιών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, το οποίο από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα, ενώ το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ διατηρούσε συνεχή επικοινωνία με το νοσηλευτικό ίδρυμα της Τιμισοάρα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τον ασφαλή επαναπατρισμό των τραυματιών.