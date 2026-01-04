Τρία άτομα αναζητά η Αστυνομία για τον φονικό ξυλοδαρμό του 31χρονου στην Πάτρα

Τρία, τουλάχιστον, άτομα αναζητά η Αστυνομία για την υπόθεση του θανάτου ενός 31χρονου, σήμερα τα ξημερώματα σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τα στοιχεία των τριών ατόμων και βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης, διότι δεν παρέδωσαν καταγραφικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, ισχυριζόμενοι ότι δεν υπάρχει.

Επίσης, συγκεντρώνοντας στοιχεία για την υπόθεση οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών έχουν λάβει καταθέσεις από εργαζόμενους του καταστήματος και μέλη της παρέας του 31χρονου. Παράλληλα, αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην σορό του 31χρονου που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο του άνδρα.

Στο μεταξύ η Αστυνομία έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, μετά την επίθεση αγνώστων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί ο ένας εκ των ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης σε άλλη περιοχή της Πάτρας,.

Επίσης, η Αστυνομία ερευνά δύο τηλεφωνήματα που έγιναν στο κέντρο επιχειρήσεων. Τα πρώτο έγινε στις 4:38 σήμερα τα ξημερώματα, όπου ο καλών ενημέρωσε ότι σε συγκεκριμένο κατάστημα έγινε επεισόδιο και κτύπησαν έναν άνδρα, ο οποίος είναι τραυματισμένος.

Λίγα λεπτά αργότερα έγινε το δεύτερο τηλεφώνημα στο «100», όπου ο καλών ενημέρωσε ότι στην οδό Παναχαϊκού, που βρίσκεται μακριά από το κέντρο διασκέδασης, υπάρχει σοβαρά τραυματισμένος ένας άνδρας. Στο σημείο πήγε περιπολικό, όπου όμως δεν εντόπισε τραυματισμένο άνδρα.