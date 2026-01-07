Συμμορία «Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία «μαμούθ» σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική

Οι δύο ληστές της διαβόητης συμμορίας των «Ροζ Πανθήρων» εισβάλουν με μάσκες και καπέλα στο κοσμηματοπωλείο που βρίσκεται σε πολυτελές resort της Χαλκιδικής.

Ο ένας κρατώντας πιστόλι ακινητοποιεί τους υπαλλήλους και ανοίγει τις προθήκες με τα πανάκριβα κοσμήματα και ρολόγια.

Ο άλλος πηγαίνει κατευθείαν στις βιτρίνες και τις αδειάζει. Χρειάστηκαν μόλις 60 δευτερόλεπτα για αρπάξουν το θησαυρό των 580.000 ευρώ.

Το κόλπο είναι αριστοτεχνικά στημένο. Τους δυο τελευταίους μήνες ο ένας ληστής με μια μυστηριώδη γυναίκα επισκέπτονται 6 φορές το κοσμηματοπωλείο. Καταγράφουν τα πάντα…

Δύο Σεπτεμβρίου πραγματοποιούν τη ληστεία. Για να μην τραβήξουν τα βλέμματα πηγαίνουν και φεύγουν με ηλεκτρικά πατίνια. Στη συνέχεια εξαφανίζονται με νοικιασμένα αυτοκίνητα.

Επί 4 μήνες παρά τις έρευνες των Aρχών οι δράστες της θρασύτατης ληστείας παρέμενα άφαντοι.

Το ελληνικό FBI με οδηγό τα βίντεο κατάφερε τελικά να ταυτοποιήσει τους δύο ληστές. Στέλνει σήμα στην Europol και ο 48χρονος ληστής συλλαμβάνεται στη Βουλγαρία, ενώ ο 46χρονος στην Κροατία. Και οι δύο είναι Σέρβοι υπήκοοι.

Τα επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα δεν βρέθηκαν, ούτε η γυναίκα – δόλωμα και οι υπόλοιποι συνεργοί.

