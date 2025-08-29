Τρεις συλλήψεις στην Κέρκυρα και τη Λευκάδα

Τρεις ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κέρκυρας και Λευκάδας, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε δύο υποθέσεις στην Κέρκυρα εντοπίστηκαν, στην πρώτη περίπτωση, στην περιοχή του Ύψου, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), 24χρονος ημεδαπός και στη δεύτερη περίπτωση, στην πόλη του νησιού, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 19χρονος ημεδαπός, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν -αντίστοιχα- και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και -5,7- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Σε άλλη περίπτωση στη Λευκάδα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., προχώρησαν στη σύλληψη 23χρονου ημεδαπού, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -10- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.