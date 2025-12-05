Μετά τα αλκοτέστ, έρχονται τώρα τα ναρκοτέστ – Νέοι έλεγχοι από την Τροχαία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Ξημερώματα Σαββάτου στη λεωφόρο Μεσογείων. Οδηγός αυτοκινήτου σταματά σε σήμα αστυνομικών της Τροχαίας που έχουν «σφραγίσει» το δρόμο και προχωρούν σε καθολικούς ελέγχους των διερχόμενων οχημάτων.

Οι αστυνομικοί με τα φωσφοριζέ γιλέκα ζητούν ευγενικά από τον οδηγό να φυσήξει στη φορητή συσκευή αλκοολομέτρησης. Ταυτόχρονα παρατηρούν ότι τα μάτια του είναι κόκκινα και η συμπεριφορά του προσομοιάζει με άτομο που δεν είναι νηφάλιο. Ο οδηγός φυσάει και το αλκοτέστ δείχνει ότι είναι «καθαρός». Οι άντρες της Τροχαίας τον καληνυχτούν και εκείνος συνεχίζει την πορεία του.

Η παραπάνω σκηνή είναι απολύτως γνώριμη για τα στελέχη των κλιμακίων της ΕΛ.ΑΣ. που σταματούν δεκάδες οδηγούς κάθε Παρασκευή και Σάββατο για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι’ αυτό. Οι ναρκωτικές ουσίες ανιχνεύονται μόνο με τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται εάν προκληθεί κάποιο τροχαίο με τραυματισμό ή νεκρό.

Ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα θα έβγαινε «καθαρός» και θα συνέχιζε κανονικά την πορεία του ακόμα και εάν λίγο πριν το μοιραίο δυστύχημα σταματούσε σε κάποιο μπλόκο της Τροχαίας. Η κοκαΐνη που είχε πάρει δεν θα ανιχνευόταν. Το ίδιο άλλωστε ίσχυε και όταν είχε προκαλέσει τροχαίο το 2020 έχοντας κάνει χρήση κάνναβης. Και τότε εάν είχε ελεγχθεί από την Τροχαία θα έβγαινε «καθαρός».

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που διεξάγουν τις τοξικολογικές εξετάσεις σε περιπτώσεις θανατηφόρων τροχαίων διαπιστώνουν -δυστυχώς εκ των υστέρων- ότι πολλοί από τους οδηγούς είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών.

Μετά την τραγωδία στη Λούτσα για πρώτη φορά «τρέχουν» γρήγορα όλες οι διαδικασίες από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να προμηθευτεί η Τροχαία «ναρκοτέστ». Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι είναι μία διαδικασία που θα πάρει χρόνο, καθώς πρώτα θα πρέπει να εκπονηθεί το σχετικό σχέδιο, να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, να λάβει χώρα διαγωνισμός για την προμήθεια των τεστ και μετά να φτάσουν στα χέρια των ομάδων της Τροχαίας.

Αυστηρές κυρώσεις στο νέο ΚΟΚ

Η επήρεια ναρκωτικών κατά την οδήγηση έχει προβλεφθεί και μάλιστα με παρεπόμενες αυστηρές κυρώσεις στο άρθρο 46 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Έτσι, προβλέπεται ότι εάν οι αστυνομικοί διαπιστώσουν «παράξενη» συμπεριφορά ακόμα και σε οδηγούς που βγαίνουν «καθαροί» στο αλκοτέστ, μπορούν να τους ελέγξουν για χρήση ναρκωτικών. Πρακτικά αυτό δεν γίνεται μέχρι σήμερα γιατί δεν υπάρχουν τα «ναρκωτεστ» (drugwipe test, όπως είναι διεθνώς γνωστά). Σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία, τα τεστ αυτά χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια. Στη χώρα μας τέτοια τεστ πωλούνται στα φαρμακεία.

Οι Αστυνομίες τα διενεργούν με τη χρήση μιας ειδικής μπατονέτας (θυμίζει την αντίστοιχη των covid test) που τοποθετείται στο στόμα, λαμβάνεται δείγμα σάλιου, το οποίο τοποθετείται ακολούθως σε ειδική συσκευή που πολύ γρήγορα δείχνει εάν ανιχνεύονται ναρκωτικές ουσίες, όπως η κοκαΐνη, η ηρωίνη και η κάνναβη.

Όταν ένας οδηγός θα συλλαμβάνεται για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, τότε θα οδηγείται σε δημόσιο νοσοκομεία για αιμοληψία, προκειμένου όταν θα δικαστεί να υπάρχουν αδιάψευστα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Στελέχη της Αστυνομίας εξηγούν ότι θα γίνει προσπάθεια τα «ναρκωτεστ» να είναι στη διάθεση της Τροχαίας εντός του 2026. Ήδη αρμόδιες επιτροπές «τρέχουν» το συγκεκριμένο «πρότζεκτ».

Γράφοντας για το θέμα το στέλεχος της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, Δημήτρης Αποστολόπουλος, ο οποίος έχει υποβάλει προτάσεις για τον καθορισμό των επιστημονικών τρόπων για την εφαρμογή των «ναρκωτεστ», σημειώνει ότι «για να είναι οι έλεγχοι απολύτως αξιόπιστοι και νομικά ακλόνητοι θα πρέπει να υπάρχουν: ενιαίο πρωτόκολλο ελέγχου, πιστοποιημένες συσκευές ταχείας ανίχνευσης, εργαστηριακή επιβεβαίωση με μεθόδους υψηλής ακρίβειας, αλυσίδα φύλαξης δειγμάτων, εκπαίδευση προσωπικού και ψηφιακή καταγραφή και αρχειοθέτηση».

