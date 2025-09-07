PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Τρεις συλλήψεις για ληστεία στην πόλη της Κέρκυρας

ΔΙΑΣ
19:44 | 07/09/2025

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες, προχθες 5 Σεπτεμβρίου 2025, τρεις ανήλικες ημεδαπές (ηλικίας 13, 14 και 15 ετών) για το αδίκημα της ληστείας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή των τριών ανηλίκων, οι οποίες λίγη ώρα νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από σούπερ μάρκετ, προϊόντα αξίας -70- ευρώ, ενώ όταν έγιναν αντιληπτές από εργαζόμενες στο κατάστημα, άσκησαν σωματική βία σε αυτές, με σκοπό να διαφύγουν.

Διαβάστε επίσης

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν -2- ακόμη άτομα, γονείς των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΗΣΤΕΙΑ Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis