Τρεις συλλήψεις για ληστεία στην πόλη της Κέρκυρας

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες, προχθες 5 Σεπτεμβρίου 2025, τρεις ανήλικες ημεδαπές (ηλικίας 13, 14 και 15 ετών) για το αδίκημα της ληστείας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή των τριών ανηλίκων, οι οποίες λίγη ώρα νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από σούπερ μάρκετ, προϊόντα αξίας -70- ευρώ, ενώ όταν έγιναν αντιληπτές από εργαζόμενες στο κατάστημα, άσκησαν σωματική βία σε αυτές, με σκοπό να διαφύγουν.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν -2- ακόμη άτομα, γονείς των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.